효연, 티파니에 섭섭하다더니…변요한 만나자마자 호칭정리 "합의부터 해요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 소녀시대 효연이 '형부'가 된 배우 변요한과 만났다.

효연은 8일 "요한 오빠? 형? 씨? 에이 그냥 요한 스키비디 나한테 왜 그랬어? 일단 서로 뭐라고 부를지 합의부터 해요. 안 그럼 나 그냥 스키비디라 부르고"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 변요한과 효연의 투샷이 담겼다. 변요한을 만난 효연은 만나자마자 호칭 정리에 나서 웃음을 안겼다. 변요한은 소녀시대 티파니와 결혼해 효연에게 '형부'가 됐기 때문. 효연은 갑작스럽게 달라진 가족 관계에 어색한 듯하면서도 유쾌한 반응을 보여 눈길을 끌었다.

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두 사람의 다정한 투샷과 효연의 재치 있는 멘트에 팬들은 "형부라고 부르기엔 너무 어색하다", "호칭 정리부터 해야겠다", "소녀시대 형부가 된 변요한이라니" 등의 반응을 보이며 웃음을 자아냈다.

효연은 지난 5일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서도 같은 고민을 털어놓은 바 있다. 변요한과의 만남을 앞둔 효연은 "호칭을 뭐라고 불러야 할지 모르겠다'고 고민한 것. 특히 효연은 티파니에게 연애 소식을 가장 늦게 들었다며 "약간 섭섭했다. 왜 내가 마지막이지 싶었다"면서도 "연애하는 거 눈치도 못 챘다. 연애 스토리를 아직도 모른다"고 밝혔다.

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한편, 배우 변요한과 소녀시대 티파니는 지난 2월 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다. 오는 23일 개봉하는 영화 '타짜:벨제붑의 노래'에 출연하는 변요한은 9일 효연의 유튜브 채널에 출연한다.

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wjlee@sportschosun.com