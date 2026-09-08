홍윤화, 9개월 만 40kg 뺐는데..결국 요요 "행복하게 지냈다"(동상이몽)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 후 요요가 온 근황을 솔직하게 공개했다.

8일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 김희은 셰프와 홍윤화가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 오프닝에서 홍윤화는 과거 40kg 감량에 성공했을 당시와는 다소 달라진 모습으로 등장해 시선을 모았다. 체중 감량 이후에도 꾸준히 몸매를 관리해온 것으로 알려졌던 만큼, 그의 근황에 관심이 쏠렸다.

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이지혜는 홍윤화에게 "무슨 일이 있었던 거냐"고 물으며 체중 감량 후 관리 근황을 궁금해했다.

이에 홍윤화는 숨기지 않고 "조금 행복하게 지냈다"라고 답했다. 다이어트로 체중을 크게 감량한 뒤 한동안 먹는 즐거움을 누리며 지냈다는 의미. 특유의 솔직하고 유쾌한 답변으로 현장에 웃음을 안겼다.

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홍윤화의 손목에 채워진 금팔찌 역시 눈길을 끌었다. 과거 40kg 감량에 성공한 홍윤화를 위해 남편 김민기가 선물했던 10돈 금팔찌였다.

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홍윤화는 해당 금팔찌가 자신을 대표하는 아이템처럼 유명해졌다며 "'동상이몽'에서 금팔찌 산 이후로 망원동 홍금보다. 홍윤화 금 보여줘(라는 뜻이다)"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

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앞서 홍윤화는 '동상이몽2'를 통해 약 9개월간의 노력 끝에 40kg 감량에 성공한 사실을 공개해 화제를 모았다. 당시 김민기는 체중 감량에 성공한 아내를 위해 당시 시세로 약 955만 원에 달하는 금 10돈 팔찌를 선물하며 특별한 의미를 더했다.

하지만 단기간에 큰 폭으로 체중을 감량한 뒤 홍윤화에게 예상치 못한 변화가 찾아오기도 했다.

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홍윤화는 당시 비만 전문가인 가정의학과 오상우 교수를 만나 "9개월간 40kg를 뺀 후 몸이 많이 피곤하다. 우울한 건 아니지만 많이 차분해졌다. 몸이 많이 변하고 낯설어졌다"라고 털어놨다.

이어 "원래 추위를 안 타는데 살 빼고 나니 너무 춥더라. 손이 떨릴 정도"라고 덧붙였다. 이에 오 교수는 "지방이 줄어든 후 몸이 적응하고 있다. 정상화되는 과정"이라고 설명했다.

홍윤화는 또 이명 때문에 잠을 제대로 자지 못하고, 멍이 오래간다는 증상을 호소했다. 이에 오 교수는 영양 불균형을 원인으로 꼽으며 체중 감량 과정에서 영양 상태를 함께 살펴야 한다고 설명했다.

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이후 홍윤화가 면역력 강화를 위해 보양식을 챙겨 먹으면서 4kg을 다시 증량했다고 밝히자, 오 교수는 "그게 요요의 시작이다"라고 지적했다. 이어 "폐경 후 유방암, 자궁내막증, 자궁내막암에 걸릴 수 있으니 조심하라"라며 꾸준한 체중 관리를 당부했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com