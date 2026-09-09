남보라, '불꽃놀이 1열' 한강뷰家 자랑하더니..대출 규제에 한숨 "집 사기 더 어려워져"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 남보라가 신혼집을 알아보던 중 부동산 대출 규제에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.

8일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'에는 '신혼집 서울 vs 경기도? 남보라와 동생의 부동산 임장기ㅣ보라언니동생'이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 남보라가 PD의 신혼집을 함께 알아보기 위해 직접 임장에 나선 모습이 담겼다.

본격적인 임장에 앞서 남보라는 PD에게 신혼집 예산부터 물었다. 남보라가 "시드 얼마냐"라고 묻자 PD는 "3억 이하로 보고 있다. 시드는 6천만~7천만 원 정도다. 영끌하면 7천만 원"이라고 답했다.

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이어 PD는 매매를 고려할 경우 대출까지 포함해 예산을 잡아야 한다고 설명했다. 그는 "매매하려고 하면 생애 최초 70% 대출 나오지 않냐. 그래서 매매할 거면 2억 5천만 원 이하로 봐야 할 것 같다"라고 말했다.

이에 남보라는 서울뿐만 아니라 경기도까지 범위를 넓히면 선택지가 늘어날 수 있다고 조언했다. 남보라는 "서울 포기하면 경기도권에 있을 수도 있지 않냐"라고 물었다.

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PD는 직장 위치를 고려해야 하는 현실적인 상황을 설명했다. 그는 "제 직장이 노량진, 남편은 금정역이다. 아예 제 쪽으로 가거나 아예 남편 쪽으로 갈 건데, 오늘은 제 쪽을 임장하려고 한다"라고 밝혔다.

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그러던 중 PD는 이미 신혼집을 마련한 남보라에게 "신혼집 구할 때 머리 아프지 않았냐"라고 물었다.

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남보라는 깊은 한숨을 내쉬며 "집은 언제나 그렇다"라고 답했다. 이어 "요즘 대출도 잘 안 나오지 않냐. 집 사는 게 더 어려워졌다"라고 토로했다.

실제로 직접 신혼집을 구해본 경험이 있는 남보라의 말인 만큼 현실적인 공감대를 자아냈다. 특히 한정된 예산 안에서 원하는 지역과 출퇴근 거리, 주거 환경 등을 모두 고려해야 하는 신혼부부의 고민을 엿볼 수 있는 대목이었다.

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앞서 남보라는 지난해 KBS2 '신상출시 편스토랑'을 통해 한강뷰가 돋보이는 신혼집을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 남보라는 자신의 집을 여의도 불꽃축제의 최고의 명당으로 소개하기도 했다.

남보라는 불꽃축제 당일 온 가족이 신혼집에 모였다며 "온 가족이 한자리에 모여 엄청난 뷰로 불꽃놀이를 즐겼다"고 전해 부러움을 샀다. 대가족의 장녀답게 가족들과 함께 특별한 시간을 보내는 모습으로도 눈길을 끌었다.

한편 남보라는 13남매 중 장녀로, 2005년 MBC '일밤-천사들의 합창'을 통해 얼굴을 알린 뒤 연예계에 데뷔했다. 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼해 가정을 꾸렸다.