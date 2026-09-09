변요한, ♥티파니와 얼마나 행복하면.."'타짜4' 감독님이 살빼라고, 결국 10kg 이상 감량"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 변요한이 영화 '타짜4' 캐릭터를 위해 10kg 이상 체중을 감량했다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 'CJ ENM Movie'에는 '타짜 배우들 사이에 진짜 포커 고수들 앉혀봤습니다 | [타짜 더지니어스]'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 영화 '타짜4'의 배우 변요한, 노재원을 비롯해 홍진호, 라드팍, 빠니보틀이 출연해 포커를 둘러싼 다양한 이야기를 나눴다.

이날 변요한은 한층 홀쭉해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 날렵해진 비주얼에 자연스럽게 시선이 쏠린 가운데, 작품을 위해 체중을 감량한 과정을 직접 공개했다.

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변요한은 "촬영 중 감독님께 요청받은 사항 있냐"라는 질문에 "감량을 요청하셨다"라고 답했다.

이어 "그때 당시 저는 80kg 넘었었다"라고 밝히며 촬영을 앞두고 체중 감량에 돌입했다고 설명했다.

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평소에도 꾸준히 운동을 해왔던 변요한의 관리법도 공개됐다. 빠니보틀이 "원래 운동 평소에 하시지 않냐"라고 묻자 변요한은 "런닝, 웨이트, 식단을 기본적으로 했다"라고 답했다.

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그러면서 "10kg 넘어가서는 몸무게를 재지는 않았는데 그 이후로 쭉쭉 빠졌다"라고 덧붙였다. 단순한 체중 감량이 아닌 운동과 식단을 병행하며 캐릭터에 맞는 외형을 만들기 위해 꾸준히 관리했다는 설명이다.

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특히 변요한은 금주까지 병행했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "6~7개월 금주했다"라고 밝혀 수개월간 술을 끊고 작품 준비에 집중했음을 전했다.

80kg이 넘는 체중에서 시작해 10kg 이상 감량한 데 이어 6~7개월간 금주까지 이어간 변요한. 작품을 위해 외적인 변화를 만들어낸 그의 남다른 노력이 공개되면서 영화 속 캐릭터에 대한 기대감도 높아지고 있다.

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한편 변요한은 지난 2월 그룹 소녀시대 출신 티파니 영과 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다.

변요한은 허영만 원작 만화 시리즈의 마지막 이야기인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연한다. '타짜4'로 알려진 이 작품은 오는 23일 극장 개봉을 앞두고 있다.