28기 영호, 재혼 후 얻은 딸 위해 녹색아버지 됐다 "해병대 옷 입는 거 겨우 말려"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영호가 '녹색 아버지'로 변신했다.

28기 옥순은 8일 "젊은 아빠가 꿈이었던 우리 남편ㅋㅋㅋㅋ소원성취하고 녹색아버지 하러 다녀왔어요. 아율이 학교 행사라면 누구보다 진심인 사람..손꼽아 기다리던 녹색어머니 당번날ㅋㅋㅋ해병대 옷 입고 나가겠다는 건 겨우 말렸지만(?) 생각보다 너무 잘 어울리는데..?ㅋㅋㅋ다음번 당번 때도 부탁해"라며 "아이들 안전을 위해 매일 아침 애써주시는 학부모님들 새삼 정말 대단하다는 생각이 들었어요! 고생해주시는 모든 분들께 감사합니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 녹색아버지로 변신한 영호의 모습이 담겼다. 녹색아버지 조끼를 입고 늠름하게 선 영호는 열심히 아이들에게 교통지도를 했다. 이에 기분 좋은 발걸음으로 아빠를 보러 간 옥순의 딸. 영호를 보자마자 달려간 딸에 영호도 손을 흔들며 반갑게 인사했다.

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이어 영호를 보러 간 옥순은 "잘 어울린다"고 인사했고 영호는 "업무하는데 방해하지마. 공무집행 방해야. 빨리 가"라고 농담해 웃음을 안겼다.

한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 영호와 옥순은 방송을 통해 연인으로 발전했다. 결혼식 전 혼인신고로 법적 부부가 된 두 사람은 지난 5월 결혼식을 올렸다. 슬하 딸을 하나 두고 있는 옥순은 최근 둘째 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com