고소영, 안타까운 근황 "반려견 원인 모를 탈모로 호르몬 치료 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 반려견의 탈모 증상을 고백했다.

8일 고소영의 유튜브 채널에서는 '인스타로 의식주 해결하는 고소영의 10년 노하우 대박공구템 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 인스타 공구(공동구매)로 물건을 많이 산다는 고소영은 "이건 빙산의 일각이다. 인스타에서 정말 소비를 많이 하더라. 내가 은근히 I 성향이 있다. 돌아다니는 걸 좋아하지 않으니까 방구석에 앉아서 자꾸 뭘 산다"고 밝혔다.

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이에 여러 아이템들을 소개한 고소영은 탁상용 무선 선풍기를 소개했다. 고소영은 "나는 에어컨 바람 많이 못 쐬겠다. 근데 강아지만을 위해 에어컨을 계속 틀면 전력낭비같다. 그래서 강아지용 선풍기다. 앉아 있는 데에 놔주면 되게 시원하다"고 밝혔다.

아이템을 소개하던 중 고소영을 빤히 바라보는 반려견 퐁이에 제작진들은 웃음이 터졌다. PD는 부분 부분 털이 없는 퐁이에 대해 "퐁이는 원래 저런 종이냐"고 물었고 고소영은 "알로페시아X라고 털이 그냥 빠지는데 왜 빠지는데 원인을 모른다. 지금 호르몬 치료하고 있다"고 털어놨다. 알로페시아X는 포메라니안에게 주로 발생하는 원인 모를 비염증성 탈모 질환이다.

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이어 고소영은 햇빛을 가려주는 버킷햇을 꺼냈다. 고소영은 "강아지 산책할 때도 좋고 해변가 갈 때도 좋고 내 친구가 농사를 짓는다. 거기 갈 때 쓰고 가려고 두 개 샀다 해외 갈 때도 모자가 틀이 바뀔까 봐 너무 걱정하는데 접어도 괜찮다. 햇빛이 완벽하게 차단되는데 예쁘다"고 밝혔다.

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또 얇은 스카프를 꺼낸 고소영은 "내가 항상 목이 따뜻해야 한다고 하지 않냐. 카디건이나 니트를 목에 두르는데 지금은 너무 더우니까 얇은 스카프를 찾았다. 쿠팡에서 9천원 주고 샀다. 3개 샀다. 이 정도 되면 에어컨 바람을 막을 수 있다"며 "'이런 것 좀 있었으면 좋겠다'하면 한 번 찾아보는 순간 뜬다. 일부러 여름 스카프를 검색하면 하루 이틀 뒤에 뜬다"고 알고리즘을 이용한 쇼핑 꿀팁도 공개했다.

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영상 말미 쿠팡 스카프 가격을 찾아보던 고소영은 "얼마인지 볼까? 근데 내가 반품된 거 샀다. 8.420원 주고 샀다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com