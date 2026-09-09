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고소영, 안타까운 근황 "반려견 원인 모를 탈모로 호르몬 치료 중"

이우주 기자

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고소영, 안타까운 근황 "반려견 원인 모를 탈모로 호르몬 치료 중"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 반려견의 탈모 증상을 고백했다.

8일 고소영의 유튜브 채널에서는 '인스타로 의식주 해결하는 고소영의 10년 노하우 대박공구템 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 인스타 공구(공동구매)로 물건을 많이 산다는 고소영은 "이건 빙산의 일각이다. 인스타에서 정말 소비를 많이 하더라. 내가 은근히 I 성향이 있다. 돌아다니는 걸 좋아하지 않으니까 방구석에 앉아서 자꾸 뭘 산다"고 밝혔다.

이에 여러 아이템들을 소개한 고소영은 탁상용 무선 선풍기를 소개했다. 고소영은 "나는 에어컨 바람 많이 못 쐬겠다. 근데 강아지만을 위해 에어컨을 계속 틀면 전력낭비같다. 그래서 강아지용 선풍기다. 앉아 있는 데에 놔주면 되게 시원하다"고 밝혔다.

아이템을 소개하던 중 고소영을 빤히 바라보는 반려견 퐁이에 제작진들은 웃음이 터졌다. PD는 부분 부분 털이 없는 퐁이에 대해 "퐁이는 원래 저런 종이냐"고 물었고 고소영은 "알로페시아X라고 털이 그냥 빠지는데 왜 빠지는데 원인을 모른다. 지금 호르몬 치료하고 있다"고 털어놨다. 알로페시아X는 포메라니안에게 주로 발생하는 원인 모를 비염증성 탈모 질환이다.

고소영, 안타까운 근황 "반려견 원인 모를 탈모로 호르몬 치료 중"

이어 고소영은 햇빛을 가려주는 버킷햇을 꺼냈다. 고소영은 "강아지 산책할 때도 좋고 해변가 갈 때도 좋고 내 친구가 농사를 짓는다. 거기 갈 때 쓰고 가려고 두 개 샀다 해외 갈 때도 모자가 틀이 바뀔까 봐 너무 걱정하는데 접어도 괜찮다. 햇빛이 완벽하게 차단되는데 예쁘다"고 밝혔다.

또 얇은 스카프를 꺼낸 고소영은 "내가 항상 목이 따뜻해야 한다고 하지 않냐. 카디건이나 니트를 목에 두르는데 지금은 너무 더우니까 얇은 스카프를 찾았다. 쿠팡에서 9천원 주고 샀다. 3개 샀다. 이 정도 되면 에어컨 바람을 막을 수 있다"며 "'이런 것 좀 있었으면 좋겠다'하면 한 번 찾아보는 순간 뜬다. 일부러 여름 스카프를 검색하면 하루 이틀 뒤에 뜬다"고 알고리즘을 이용한 쇼핑 꿀팁도 공개했다.

영상 말미 쿠팡 스카프 가격을 찾아보던 고소영은 "얼마인지 볼까? 근데 내가 반품된 거 샀다. 8.420원 주고 샀다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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