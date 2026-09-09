조권, '깝권' 전성기에도 생활고 겪었다 "母, 온수 끊겨 찬물로 머리 감아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 조권이 전성기에도 생활고를 겪었다고 고백했다.

8일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '세바퀴 전성기 시절..항상 여자 아이돌에게 손편지를?!'이라는 제목의 영상이 게재, 2AM 조권이 게스트로 출연했다.

오랜 연습생 생활 끝에 2AM으로 데뷔한 조권은 SBS '스타킹'으로 예능을 시작했다. 조권은 "첫 출연한 후 인터넷이 난리가 났다. 저는 처음에 욕먹는 줄 알았다. '깝'이라는 단어가 너무 많아서. 그때는 '깝'이라는 단어가 부정적으로 들릴 수도 있지 않냐. 근데 그게 애칭이 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

이후 '세바퀴'까지 진출한 조권은 "그때가 제가 정말 대운이 확 들어왔을 때였다. 그때 '스타킹', '세바퀴', '우리 결혼했어요'하고 2AM도 '죽어도 못 보내'가 터졌다"고 밝혔다.

하지만 조권은 당시 경제적으로 많이 힘들었다고 고백했다. 조권은 "그때 저는 경제적으로 너무 힘들었다. 회사에서 연습생에게 투자한 비용이 아티스트가 갚아야 하는 빚이었다. 제가 데뷔하고 나서 바뀌었다. 공정거래위원회에서 회사에 부담하는 걸로 바뀌었다"며 "저는 데뷔하고 3~4년 만에 정산이 됐다. 연습생에게 투자한 비용도 있으니까. 근데 다 제가 부자인 줄 알더라"고 털어놨다.

Advertisement

조권은 "감사하고 행복할 겨를이라는 게 없다. 그러고 나서 '세바퀴' 추석인가 설 특집 녹화하고 제가 본가가 수원이니까 집에 갔는데 엄마가 찬물로 머리를 감고 계시더라. 온수가 끊겨서. 그때 결심했다. 돈을 열심히 벌어야겠다는 생각이 첫 번째였고 고정을 하고 싶다는 동기부여가 됐다"고 털어놨다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com