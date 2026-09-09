'1월 결혼' 백진희, 메리지 블루 고백.."행복 시작이라고 생각 안 해, 걱정 많다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 백진희가 결혼을 앞두고 솔직한 심경을 털어놨다.

8일 백진희는 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'에 '여러분들께 전합니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

백진희는 내년 1월 결혼한다는 소식을 전하며 "너무 많은 분들이 축하해 줘서 감사한 하루를 보냈다"라고 말했다. 백진희는 지난해 캐나다 어학연수 중 예비남편을 만나 교제했고, 장거리 연애 끝 부부의 연을 맺게 됐다.

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예비남편의 직업에 대해서는 "그냥 평범한 직장인이다. 사업가, 금융인도 아니고 대단한 부를 가지고 있지도 않다. 그냥 금요일 아침이 제일 신나는 평범한 직장인"이라고 소개했다.

백진희는 "결혼이 아직 실감이 나지 않는다. 저는 걱정이 많은 타입이라 걱정이 너무 많이 된다. 하나씩 준비하고 있는데 '내 눈앞에 결혼이라는 이벤트가 펼쳐지는 건가? 진짜 부부가 되는 건가?' 이런 생각들이 휘감고 있다"라고 털어놨다. 이어 "결혼이 곧 행복의 시작이라고 생각하지 않는다. 서로 다른 모습이 분명 튀어나올 텐데 잘 받아들이고 융화될 수 있도록 성숙한 사람이 되겠다"라고 덧붙였다.

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그러면서 "사실 여자는 결혼 준비하면서 많은 생각이 오간다고 하지 않나. 메리지 블루(결혼을 앞둔 예비부부가 결혼 준비, 새로운 환경에 대한 부담감으로 겪는 심리적 불안이나 우울감)도 있고. 저 또한 그렇기도 하다. 다 행복하고 좋을 수 많은 없지 않나. 물론 행복한 순간이 훨씬 많겠지만"이라며 결혼 생활을 현실적으로 내다봐 눈길을 끌었다.

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한편 백진희는 내년 1월 23일 결혼식을 올린다. 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 활동할 계획이다.

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joyjoy90@sportschosun.com