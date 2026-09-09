[공식] 아이들 미연 측, 의료광고 의혹 즉각 해명 "내돈내산, 금전적 대가無"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이들 미연 측이 의료광고 의혹에 대해 해명했다.

유튜브 채널 '전도사' 채널에는 미연이 생애 최초로 건강검진을 받는 모습이 공개됐다. 그런데 미연이 수면 내시경 등을 받는 과정에서 병원 관련 정보가 일부 노출돼 의료 광고 의혹이 제기됐다.

이에 제작진은 8일 "특정 의료기관을 홍보하기 위한 목적으로 기획된 것이 아니라 출연자가 실제 건강검진을 받는 과정과 경험을 담기 위해 제작됐다. 촬영이 진행된 의료기관으로부터 광고 홍보 또는 제작을 의뢰받은 사실이 없으며 콘텐츠 제작비 광고비 협찬비 등 어떠한 금전적 대가나 경제적 지원도 받은 사실이 없다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "출연자의 건강검진 및 진료 비용 역시 제작진 측에서 직접 지불했다. 또 특정 의료기관이나 의료진의 이용을 권유하거나 홍보하기 위한 목적 역시 없었다. 최초 공개본 일부 장면에 의료기관을 식별할 수 있는 정보가 충분히 처리되지 않은 부분을 재검토 과정에서 확인해 즉시 추가 블러 및 보완조치를 완료했다"고 설명했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com