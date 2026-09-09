소재원 "악질적 관종" 직격하자…고영욱 "근거 없는 악담, 법적 검토"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 자신의 소셜미디어 활동을 공개 비판한 소재원 작가에게 "법적으로 검토해 볼 만한 사안"이라며 반발했다.

고영욱은 9일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "아침에 일어나 소재원이라는 작가가 나에 대해 근거 없는 악담을 늘어놓은 관련 기사를 확인하고 그야말로 황당해서 잠시 벙쪘다"고 밝혔다.

그는 소재원 작가가 사실 확인 없이 자신과 아무런 관계도 없는 사람을 향해 글을 썼다고 주장하며 "법적으로도 검토해 볼 만한 사안"이라고 경고했다.

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영화 '소원'의 원작 소설을 언급한 데 대해서도 불쾌감을 드러냈다. 고영욱은 "왜 당신의 '소원'이라는 소설을 나한테 갖다 붙이는 것인지 모르겠다"며 "당신이 나를 제대로 아느냐"고 반문했다.

이어 자신이 출소 이후 받은 처분을 모두 이행했다는 점을 강조했다. 그는 "보호관찰 3년을 받았고 전자장치 부착과 밤 12시부터 오전 6시까지의 외출 제한도 단 한 번도 어기지 않고 마쳤다"며 "10년 동안 매년 경찰서에 가서 사진 촬영도 꼬박꼬박 했다"고 주장했다.

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소재원 작가가 "숨어 살아도 부족할 판"이라고 비판한 것을 두고는 가족 사정까지 꺼내 들었다.

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고영욱은 "어머니가 현재 10분 이상 걷기도 어려울 정도로 몸이 좋지 않아 내가 장을 보러 다녀야 한다"며 "원하는 대로 내가 숨어서 살면 그럼 자네가 나 대신 장을 봐줄 것인가"라고 받아쳤다.

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최근 이어지고 있는 자신의 소셜미디어 활동에 대해서는 "나는 단지 엑스에 내 생각을 올리는 것"이라며 "아무 생각 없이 쓰는 글처럼 보일지 몰라도 과거 나와 관계가 있던 사람들에게 하지 못했던 마음속 이야기를 올린 것"이라고 해명했다.

앞서 소재원 작가는 지난 7일 자신의 소셜미디어를 통해 고영욱의 최근 행보를 강도 높게 비판했다.

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소 작가는 "미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 고영욱이 떠드는 이야기를 우리는 언제까지 지켜봐야 하는가"라며 "뭐가 그리 당당하고 억울한가. 숨어 살아도 부족할 판에 어찌 그리 악질적인 관종으로 살고 있느냐"고 직격했다.

특히 성범죄 피해 아동과 가족의 이야기를 다룬 소설 '소원'을 집필하며 피해자들을 만났던 경험을 밝힌 뒤, 고영욱의 지속적인 소셜미디어 활동이 피해자와 가족들에게 또 다른 상처가 될 수 있다고 지적했다. 그는 "제발 그만하고 정상적인 사회와 피해자, 올바른 세상을 위해 조용히 살라"고 요구했다.

고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔했다. 이후 미성년자들을 성폭행하고 강제추행한 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월과 위치추적 전자장치 부착 3년, 신상정보 공개·고지 5년을 확정받았다. 2015년 만기 출소한 뒤 방송계에서 사실상 퇴출됐으나 최근 엑스를 통해 여러 연예인의 실명을 거론하며 발언을 이어가고 있다.

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narusi@sportschosun.com