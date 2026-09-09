이하늘, '불화' 김창렬과 2년만 연락…"DJ DOC 아닌 지인 장례식 때문"

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[스포츠조선 백지은 기자] DJ DOC 이하늘이 김창렬과 2년 여만에 직접 연락을 했다.

이하늘은 8일 자신의 유튜브 채널에 '2년 만에 창열이에게 연락한 하늘?'이라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이하늘은 "일주일 전 아는 동생이 떠났다. 가까운 동생이었다. 애도 기간이라 방송을 일주일 정도 쉬었다"고 말문을 열었다.

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한 팬은 이하늘에게 현재 김창열과 연락을 하는지를 물었다. 이하늘은 "(동생) 장례식 때 창열이한테 2년 만인가 연락했다. 창열이도 알고 나도 아는 동생인데 창열이가 연락을 못 받아서 안왔다더라. 그냥 내가 '얘 이렇게 됐다. 와서 술 한잔 따라주고 가라'고 전화해서 창열이가 왔다 갔다. 잘한 것도 못한 것도 아니다"라고 답했다.

이하늘은 2021년 친동생인 45RPM 이현배가 사망하자, 김창열에게 책임을 물으며 분노했다. 당시 이하늘은 김창열이 본인이 주도했던 제주도 게스트 하우스 투자 계획을 철회하면서 이현배가 경제적 어려움을 겪었고, 결국 생활고로 배달 아르바이트를 하다 교통사고를 당했음에도 제대로 된 검사를 받지 못해 사망에 이르렀다고 주장했다.

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반면 이현배의 부검의는 심장질환을 사망 원인으로 추정했다. 교통사고에 따른 치명적인 외상은 발견되지 않았다는 소견이다.

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이후 불화를 겪던 이하늘과 김창열은 2024년 정재용의 모친상에서 다시 만나면서 화해하는 듯 보였다. 그러나 2025년 12월 김창열을 제외한 DJ DOC 연말 공연이 열리며 다시 한번 불화설이 불거졌다.

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아직도 DJ DOC의 불화는 계속되고 있다. 이하늘은 11월 15년 만의 DJ DOC 컴백을 선언했지만, 김창열은 "연락받은 바 없다"고 선을 그었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com