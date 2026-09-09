조혜련, 김혜수가 선물한 '파격 속옷'에 깜짝…"당시 한국엔 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 조혜련이 과거 배우 김혜수에게 미국산 속옷을 자주 선물 받았다고 밝혔다.

지난 8일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 조권이 게스트로 출연해 조혜련과 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 조혜련과 조권은 평소 주변 사람을 살뜰하게 챙기는 것으로 알려진 김혜수의 미담을 하나씩 꺼냈다.

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조혜련은 과거 예능 프로그램 '짝'과 '울엄마'에서 활동하던 시절을 떠올리며 "그때 김혜수가 미국에서 나오는 속옷을 자주 선물해줬다"고 말했다.

김혜수가 건넨 속옷은 당시 국내에서는 쉽게 접하기 어려웠던 앞고리 형태의 브래지어였다고.

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조혜련은 "그때 한국에는 모두 뒤에서 고리를 채우는 속옷만 있었다"며 "김혜수가 준 것은 앞에서 고리를 채우는 제품이었다"고 설명했다.

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속옷의 착용감까지 생생하게 기억하고 있었다. 조혜련은 "사이즈도 딱 맞았다. 물론 조금 밀리기는 했다"고 솔직하게 덧붙여 웃음을 안겼다.

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그러면서 "김혜수는 정말 남에게 잘 베푸는 사람"이라며 오랜 시간이 흘러도 잊히지 않는 고마움을 전했다.

조권도 김혜수에게 받은 특별한 응원을 공개했다. 두 사람은 2013년 방송된 KBS 2TV 드라마 '직장의 신'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.

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김혜수는 드라마가 끝난 뒤에도 조권이 출연하는 공연장을 직접 찾았다.

특히 조권이 쇼뮤지컬 '프리실라' 무대에 올랐을 때는 서너 차례나 공연을 관람한 것으로 전해졌다.

조권은 "김혜수 선배가 '자기야, 너무 잘하더라'고 말해줬다"며 당시를 회상했다.

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이어 "첫 등장 때 제가 와이어를 타고 내려왔다. 제가 맡은 역할을 좋아하셨던 것 같다"고 덧붙였다.

조혜련에게는 당시 한국에서 보기 어려웠던 속옷을 챙겨주고, 조권의 뮤지컬은 여러 차례 관람한 김혜수의 세심한 면모가 뒤늦게 알려지며 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com