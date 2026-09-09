[SC리뷰] '암살자(들)', 진실을 좇는 묵직한 추적극…'정품의 맛' 제대로(종합)

영화 '암살자(들)' 포스터. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 역시 '미스터리 추적극' 정품의 맛은 달랐다. 영화 '암살자(들)'이 탄탄한 연출과 밀도 높은 스토리, 배우들의 열연까지 완벽한 삼박자를 고루 갖췄다.

'암살자(들)'이 8일 열린 언론 시사회를 통해 처음으로 공개됐다. '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품으로, '덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡고 묵직한 시대극을 완성했다.

'암살자(들)'은 1974년 발생한 영부인 저격 사건을 소재로, 당시 모두가 목격했던 사건에서 출발해 그날 벌어진 일의 진상을 파헤친다. 영화는 이미 알려진 사건을 단순히 재현하는 데 그치지 않고, 사건에 의문을 품고 진실을 찾아 나선 인물들의 추적을 따라간다. 의혹을 뒷받침하는 단서들이 하나씩 드러날수록 긴장감은 고조되고, 관객들 역시 감춰진 진실에 한 걸음씩 더 다가가게 된다.

Advertisement

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

허진호 감독은 사건을 직접 목격한 형사와 기자의 시선을 통해 그날의 진실을 좇는 과정을 그려냈다. 현장에 남겨진 단서와 기록을 하나씩 되짚으며 진상을 밝히려는 인물들의 모습에는 각자의 직업적 소명과 책임감이 고스란히 묻어났다. 특히 개인의 의지로 진실을 밝혀내려는 이들과 국가 시스템이 맞부딪히는 과정을 통해 공식적인 기록만으로는 포착하기 어려웠던 사건의 모습을 조명하기도 했다.

앞서 '서울의 봄'을 흥행시킨 제작사 하이브미디어코프는 충무로를 대표하는 제작진과 손잡고 '시대극의 장인'다운 면모를 다시 한번 입증했다. 미술부터 소품, 음악까지 1970년대의 풍경과 분위기를 섬세하게 구현하며 극의 완성도를 높였다. 공간 곳곳에 당시의 디테일을 녹여내 현장감을 살렸으며, 이를 통해 관객들이 영화 속 시대에 자연스럽게 몰입할 수 있도록 만들었다.

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

작품에는 연기파 배우들이 총출동해 그야말로 연기 차력쇼가 펼쳐졌다. 유해진은 올해 설 연휴 '왕과 사는 남자'로 1692만 관객의 마음을 사로잡은 데 이어 추석에는 '암살자(들)'로 또 한 번 흥행 사냥에 나선다. 유해진은 영부인 저격 사건 현장에서 수상한 정황을 목격한 중부서 경감 철구 역을 맡았다. 날카로운 직관으로 사건의 진실을 추적해 나가는 인물로 분해 극의 중심을 단단하게 잡는다.

Advertisement

박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡아 또 다른 축을 담당한다. 연이은 검열과 외압에도 굴하지 않고 사건의 진상을 밝히려는 인물로, 박해일 특유의 절제된 연기와 깊은 눈빛이 재환의 묵직한 신념을 더욱 선명히 드러내게 한다. 열정 넘치는 사회부 신입 기자 영일로 분한 이민호의 연기 변신도 눈길을 끈다. 그동안 화려한 이미지의 인물을 주로 맡아온 그는 신입 기자의 뜨거운 열정과 분투를 진정성 있게 그려낸다.

Advertisement

이외에도 박정민, 엄지원, 심은경, 박지환, 박훈, 최유리 등 출중한 연기력을 갖춘 배우들이 신스틸러가 되어 극에 활력을 불어넣는다. 짧은 분량에도 강렬한 존재감을 발산하며 장면마다 깊은 인상을 남긴다. "배우들 보는 맛이 있는 영화"라는 허진호 감독의 말처럼, 다채로운 배우들의 연기를 한 작품에서 만날 수 있다는 점 역시 '암살자(들)'만의 특별한 관전포인트다.

한편 '암살자(들)'은 오는 23일 개봉한다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com