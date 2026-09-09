"아내가 차려준 밥보다 맛있다"…곽튜브, 전현무 기겁하게 만든 과감한 발언

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 신혼 생활 중 아내의 집밥과 관련한 과감한 발언으로 전현무를 놀라게 한다.

11일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 11회에서는 '먹브로' 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 샤이니 민호가 전북 완주로 떠나 '완마, 주겨불구마잉' 특집을 펼치는 모습이 공개된다.

이날 전현무는 해외 스케줄로 2주간 자리를 비웠던 곽튜브와 반갑게 상봉한 뒤, 길거리에서 '시민 인터뷰'를 한다.

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시민들의 적극 협조로 이들은 한우, 새우 매운탕, 홍어백반, 순두부 등 현지 맛집 리스트를 확보한다.

그러던 중 전현무는 "(시민들이) 추천해주신 곳들 중에서 오늘 우리가 먹을 첫 끼가 있다"며 '두부 맛집'으로 곽튜브를 데려간다.

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식당에서 갖가지 두부요리와 전라도 김치를 영접한 곽튜브는 "아내가 한국 오랜만에 왔다고 집밥을 차려줬는데, 여기가 더 맛있다"고 과하게 솔직한 발언을 해 전현무를 깜짝 놀라게 한다.

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대환장 케미 속 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 내 춤의 원조!"라고 '먹친구'에 대한 기습 힌트를 준다.

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곽튜브는 나름 추측되는 사람의 이름을 말한 뒤, 눈을 가린 채 '먹친구' 민호의 복근을 만져본다. 곽튜브는 "완전 단단하다!"며 '리스펙'을 보내는데, 과연 곽튜브가 '먹친구'를 단번에 알아맞혔을지 관심이 쏠린다.

그런가 하면 전현무는 민호와 함께 전설의 '루시퍼' 댄스도 선보인다. 두 사람의 깜짝 컬래버에 곽튜브는 "찢었다"며 환호하지만, 민호는 "다시는 안 춰주시면 좋겠다"고 전현무에게 당부한다. 그가 이렇게 말한 이유가 무엇인지 궁금증이 모인다.

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전현무와 민호의 '루시퍼' 깜짝 무대와, 이들이 완주에서 발굴한 '두부 맛집'의 정체는 11일(금) 밤 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획4' 11회에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com