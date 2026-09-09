[공식]'국가대표 골키퍼' 김영광, SM C&C 전속계약…강호동·서장훈·황재균과 '스포테이너' 한솥밥

사진제공=SM C&C

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[스포츠조선 정빛 기자] '국가대표 수문장' 김영광이 SM C&C에 새 둥지를 틀면서, 본격적으로 '스포테이너' 행보에 속도를 낸다.

SM C&C는 9일 김영광과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.

SM C&C는 "김영광은 솔직하고 친근한 매력을 가진 아티스트다. 축구 선수 출신으로 방송과 유튜브 콘텐츠에서 활약하고 있는 김영광이 앞으로 더욱 다채로운 분야에서 활동을 펼칠 수 있도록 지원할 예정"이라고 전했다.

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김영광은 2002년 전남 드래곤즈에 입단해 울산 HD FC, 경남FC, 서울 이랜드, 성남FC 등을 거치며 K리그를 대표하는 골키퍼로 활약했다. K리그 통산 605경기에 출전했으며, 2004년 아테네 올림픽과 2006년 독일 월드컵, 2010년 남아공 월드컵에서는 국가대표로 이름을 올렸다.

선수 은퇴 후에는 방송인으로 활동 영역을 넓히고 있다. SBS '동상이몽2-너는 내 운명', JTBC '예스맨', 웨이브 '피의 게임3', SBS '골 때리는 그녀들' 등에 출연해 승부욕과 입담을 보여줬다.

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개인 유튜브 채널 '나 김영광이오'도 직접 운영 중이다. 다양한 운동 종목에 도전하는 것은 물론 게스트들과 호흡하며 스포츠와 예능을 결합한 콘텐츠를 선보이고 있다.

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SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연 등 다수의 방송인이 소속돼 있다. 특히 강호동, 서장훈, 황재균 등 스포츠 스타 출신 방송인들이 활약하고 있는 만큼, 김영광과의 시너지에도 기대가 모인다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com