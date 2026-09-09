‘아이유와 결별’ 이종석, 돌연 댓글창 제한...외모 지적 부담됐나

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이종석이 한층 후덕해진 휴양지 근황을 공개한 가운데 해당 게시물의 댓글 기능까지 제한해 눈길을 끌고 있다.

이종석은 지난 8일 자신의 SNS에 파도와 무지개, 야자수 모양의 이모티콘과 함께 여행지에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이종석은 하와이로 보이는 휴양지에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 검은색 모자와 뿔테 안경, 편안한 티셔츠와 반바지 차림으로 거리를 걷는가 하면 아이스커피를 든 채 트롤리버스 앞에서 포즈를 취했다. 해변에서는 하늘에 뜬 무지개를 배경으로 모래사장을 달리고 카메라를 향해 환하게 웃으며 장난기 넘치는 매력을 드러냈다. 바다를 바라보거나 식사를 즐기는 모습에서도 모처럼의 휴가를 만끽하는 편안한 분위기가 묻어났다.

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특히 이전보다 살이 오른 듯 달라진 비주얼이 시선을 사로잡았다. 평소 날렵한 턱선과 늘씬한 모델 체형을 자랑했던 이종석은 이번 사진에서 볼살이 붙고 체격도 한층 탄탄해진 모습. 일부 사진에서는 배를 장난스럽게 내민 듯한 자세까지 취해 친근한 매력을 더했다.

이에 온라인에서는 "살이 오른 것 같다", "얼굴이 동글동글해졌다"는 반응과 함께 "벌크업 중인 것 아니냐", "마른 모습보다 건강해 보여 좋다", "편안하고 행복해 보인다"는 의견도 이어졌다.

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이런 가운데 이종석이 해당 게시물의 댓글 기능을 제한한 상태라는 점도 주목받았다. 달라진 외모를 둘러싼 평가가 확산하는 시점과 맞물리면서 관심이 쏠렸다.

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이종석은 지난 7월 가수 겸 배우 아이유와 약 4년간 이어온 공개 열애를 마무리하고 결별을 인정했다. 이후 여행과 레저를 즐기는 밝은 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통해 왔다.

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한편 이종석은 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡아 시청자들과 만난다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com