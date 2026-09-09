대장내시경 포기하고 달려갔다…변요한 전화에 스윙스가 보인 '반전 행동'

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스가 코로나19로 위기에 빠진 회사를 지키기 위해 120억 원의 선급금을 받고 지인들에게 수십억 원을 빌렸다고 고백한다.

오늘(9일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며진다.

랩을 시작한 지 약 20년, 음악 사업을 해온 지도 18년이 됐다는 스윙스는 한때 회사 규모를 최대 100명까지 키웠던 사업가로서의 이야기를 꺼낸다. 승승장구하던 중 아티스트들의 계약 종료와 코로나19가 겹치면서 예상치 못한 위기를 맞았다고 밝힌다.

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회사를 다시 일으켜 세우기 위한 스윙스의 선택은 과감했다. 그는 음원 회사에서 무려 120억 원의 선급금을 받았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 거액의 선급금을 선택하게 된 당시 상황과 돈을 받은 다음 달부터 시작된 녹록지 않은 상환 조건을 털어놓으며 사업가로서 겪은 산전수전 스토리를 푼다.

여기에 회사를 떠난 아티스트들과의 정산 약속을 지키기 위해 지인들에게 약 30억 원까지 빌렸다고 밝혀 놀라움을 더한다. 쉽지 않은 시간을 버텨온 스윙스는 현재 상황에 대해 "터널 끝에 빛이 보인다"라고 표현하며 위기를 겪으며 깨닫게 된 점을 솔직하게 털어놓는다.

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스윙스는 약 20년간 이어온 가수 생활을 넘어 신인 배우로 도전하게 된 근황도 공개한다. 본격적으로 연기를 시작한 지 약 반년 만에 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 출연 기회를 얻었다는 그는 예상보다 빨리 찾아온 기회를 두고 "로또에 당첨된 것 같다"고 표현해 웃음을 자아낸다.

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특히 배우 변요한에게 어느 날 뜻밖의 연락을 받은 캐스팅 비하인드가 시선을 모은다. 영화팀의 갑작스러운 만남 제안에 스윙스는 당시 대장내시경을 준비 중이었음에도 불구하고 배우로서 찾아온 기회를 놓치지 않기 위해 곧장 약속 장소로 향했다고 밝힌다. 스윙스의 남다른 연기 열정에 스튜디오 안의 모두가 감탄을 금치 못한다.

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이날 녹화 중에는 변요한과 깜짝 전화 연결까지 성사된다. 변요한은 직접 경험한 스윙스의 매력과 '배우 스윙스'에 대한 이야기를 전하며 스튜디오의 이목을 집중시킨다. 과연 변요한이 바라본 배우 스윙스의 모습은 어땠을지 궁금증을 높인다.

새롭게 경험한 영화 촬영장 문화 역시 스윙스에게는 신선한 충격이었다고. 오랜 시간 몸담아온 힙합계와는 전혀 다른 현장 분위기를 경험한 그는 "영화판이 체질에 맞는다"고 고백한다. 특히 촬영 후 이어지는 회식 문화에서 뜻밖의 감정을 느꼈다고 밝혀 그 사연에 관심이 쏠린다.

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사극 연기에 도전하며 배우 성준에게 뜻밖의 '실망'을 안긴 사연도 공개한다. 사극 특유의 말투에 익숙하지 않았던 스윙스가 자신만의 자유로운 방식으로 캐릭터를 소화하게 된 과정과 성준이 그를 향해 '실망'을 고백한 이유가 무엇일지 궁금증을 더한다.

이와 함께 배우 활동을 위해 타투를 제거하는 등 새로운 변화를 시도하고, 영화 제작사까지 설립하며 영역을 넓혀가고 있는 스윙스의 인생 2막도 공개된다.

120억 원 선급금과 약 30억 원의 정산 자금에 얽힌 사업가 스윙스의 산전수전부터 신인 배우로 새롭게 출발한 인생 2막까지 그의 이야기는 오늘(9일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com