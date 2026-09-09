"20년 동안 변함없이 추석은 '타짜'!"…최동훈·강형철·권오광 감독, 피날레 축사 영상 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉을 기념해 시리즈 20주년 축전 영상을 공개했다.

1편 '타짜'의 최동훈 감독, 2편 '타짜: 신의 손'의 강형철 감독 그리고 3편 '타짜: 원 아이드 잭'의 권오광 감독이 개봉 축하 메시지를 보내왔다. 이들은 시리즈와의 인연부터 20년이 남긴 것 그리고 마지막 편을 향한 응원까지 진정성 있는 이야기로 관객들의 이목을 집중시킨다.

2006년 1편을 연출한 최동훈 감독은 "처음 영화를 만든 감독으로서는 굉장히 기쁘기도 하고 영광스럽기도 하다"고 말문을 열었다. 이어 "'타짜'라고 하는 영화가 실제로 만들기 되게 어려운 영화"라고 전한 뒤, "욕망의 사슬이 굴러가는 소리가 들리는 영화"라며 시리즈가 사랑받아온 이유를 짚었다. 특히 최동훈 감독은 원작 네 편 가운데 4부를 가장 눈여겨봤다고 밝혔다. 왜 4편을 먼저 만들지 않고 1편부터 만드느냐는 이야기가 나올 정도로 '벨제붑의 노래'가 가장 재미있고 긴장감이 높다고 의견을 밝혔다.

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2014년 '타짜: 신의 손'을 연출한 강형철 감독은 "'타짜' 1편 그 어마어마한 영화를 보고 언젠가 제가 감독이 되면 저런 영화 시리즈의 하나를 해보고 싶다고 생각했다"고 시리즈와의 인연을 떠올렸다. 이어 "(벨제붑의 노래 같은) 복합적이고 난이도 높은 영화를 만드시느라 그 고생을 역경을 훌륭하게 뚫어 내신 것에 대해서 큰 박수를 드린다"고 응원을 보냈다.

2019년 '타짜: 원 아이드 잭'을 연출한 권오광 감독은 "제가 어릴 때 '타짜'라는 만화와 영화의 팬이었기 때문에 그 세계를 이어서 영화를 만든다는 게 대단히 영광이었다"고 말했다. 이어 "결국 영화를 완성시키는 거는 관객들인 것 같다"며 "감독으로서 갖고 있는 부담감이 상당하셨을 텐데 좋은 작품으로 잘 승화해 주셨으리라 믿는다"고 전했다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 9월 23일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com