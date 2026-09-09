허안나, 다이어트 주사로 10kg 감량..확 달라진 비주얼 "식욕이 졌다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 허안나가 다이어트 주사의 도움으로 10kg을 감량했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 8일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 허안나와 요식업 CEO 오경주 부부의 일상이 공개됐다.

이날 두 사람은 이전과는 달라진 스타일로 등장해 시선을 모았다. 특히 오경주는 탈색한 헤어스타일로 변화를 줬고, 이를 본 김구라는 "나는 처음에 강남인 줄 알았다"며 "훨씬 낫다. 연예인 같다"고 말했다.

Advertisement

허안나의 변화에도 관심이 쏠렸다. 김숙은 두 사람 모두 스타일이 달라졌지만 허안나가 특히 예뻐진 것 같다며 미모를 칭찬했다.

이에 허안나는 자신의 달라진 모습에 대해 "저는 과학의 힘을 빌려서. 지금 주사로"라고 솔직하게 털어놨다. 이어 10kg을 감량했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

김숙이 "이긴자로 아니냐"고 묻자 허안나는 "저는 진자로다. 식욕이 졌다"라며 다이어트 주사를 통해 식욕이 줄면서 체중 감량에 성공했다고 설명했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com