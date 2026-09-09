백진희, ♥예비신랑 '헨리'였다…"직업은 사업가? 금융업 종사자?"[SC이슈]

백진희. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 백진희가 캐나다에서 만난 예비신랑과의 결혼을 직접 알렸다.

백진희는 8일 자신의 계정에 자필 편지를 공개하고 "아직은 저도 믿기지 않지만 저 결혼한다"며 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

이는 지난 7일 결혼 소식이 알려진 지 하루 만이다.

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먼저 백진희는 "기사로 먼저 소식을 접하셨겠지만, 제 마음을 직접 전하고 싶어서 이렇게 글을 쓰게 됐다"고 운을 뗐다.

그러면서 "아직은 저도 믿기지 않는다"며 "저 결혼한다"고 알렸다.

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예비신랑에 대해서는 "함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 알려준 좋은 사람을 만났고, 이 사람과 오래도록 함께하고 싶다는 마음이 들었다"며 애정을 드러냈다.

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이어 "보내주신 사랑과 관심 잊지 않고, 배우로서도 한 사람으로서도 더 좋은 모습 보여드리겠다"며 "감사하다"고 덧붙였다.

백진희 유튜브 영상화면 캡처

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이날 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'을 통해서는 예비신랑과의 러브스토리와 결혼을 결심한 이유를 보다 구체적으로 공개했다.

백진희는 "제 입으로 말하는 날이 오게 됐다. 아직도 실감이 안 난다"며 "저 결혼을 한다"고 밝혔다.

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이어 "큰 이벤트를 유튜브를 통해 먼저 말씀드리고 싶었는데 부득이하게 기사로 먼저 나가게 됐다"며 "제 삶에 있어서 이렇게 축하를 받아본 적이 없다. 결혼이라는 게 저에게 다가오고 있구나라는 걸 한 번 더 실감했다"고 말했다.

한국과 캐나다를 오간 장거리 연애 과정도 털어놨다. 백진희는 "같이 있고 싶은 순간에 같이 있을 수 없었기에 쉽지만은 않은 연애였다"며 예비신랑의 영어 이름이 '헨리'라고 직접 소개했다.

결혼을 결심한 이유에 대해서는 "평범한 하루가 얼마나 소중하고 즐거운지 알게 해준 사람"이라며 "내가 좋은 상황에 있을 때나 힘든 순간에도 중심을 잡아주며 안정감을 줬다. 이에 자연스럽게 미래를 얘기하게 됐다"고 설명했다.

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예비신랑 직업을 둘러싼 이야기에 대해서도 직접 선을 그었다. 백진희는 "금요일 아침이 가장 신나는 평범한 직장인"이라며 "사업가나 금융업 종사자는 아니다"라고 밝혔다.

다만 예비신랑의 구체적인 신상 공개에는 조심스러운 입장을 보였다. 백진희는 "저는 괜찮지만 저의 가족이 될 사람에게 조금의 피해도, 상처도 주고 싶지 않다"고 말했다.

이어 "한국과 캐나다를 오가며 작품 활동을 이어나갈 것"이라며 "유튜브를 통해 양국에서의 일상도 보여드릴 계획이다. 어느 하나도 놓치지 않을 예정"이라고 강조했다.

백진희. 스포츠조선DB

앞서 백진희 소속사 매니지먼트에이엠나인은 지난 7일 스포츠조선에 "백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다"라며 "예비신랑은 캐나다에 거주하는 연상의 직장인"이라고 했다.

두 사람은 백진희가 지난해 캐나다에서 어학연수를 하던 중 처음 만나 연인으로 발전했다. 이후 한국과 캐나다를 오가는 장거리 연애를 이어오며 사랑을 키운 끝에 결혼을 결심한 것으로 전해졌다.

결혼식은 양가 가족이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다. 결혼 후에도 백진희는 서울과 캐나다를 오가며 배우 활동을 이어갈 계획이다.

1990년생인 백진희는 2009년 영화 '사람을 찾습니다'로 데뷔한 뒤 2011년 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다.

이후 드라마 '금 나와라, 뚝딱!', '기황후', '트라이앵글', '오만과 편견', '내 딸, 금사월', '저글러스', '식샤를 합시다3', '죽어도 좋아', '진짜가 나타났다!' 등에 출연하며 꾸준히 작품 활동을 이어왔다.

특히 '기황후'에서 원나라 황후 타나실리 역으로 강렬한 인상을 남겼고, '내 딸, 금사월'에서는 타이틀롤 금사월을 맡아 주연 배우로 입지를 굳혔다.

가장 최신작은 지난 2월 종영한 MBC 드라마 '판사 이한영'이다. 당시 백진희는 송나연 역으로 시청자들과 만났다.

최근에는 개인 유튜브 채널 '지니이즈백'을 개설해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

다음은 백진희가 쓴 자필편지 전문.

사진출처=백진희 SNS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com