박성광, 심장병 악화된 광복이 새벽 응급실行....축 늘어진 모습에 비통

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 박성광이 심장병을 앓고 있는 반려견 광복이의 응급실행 소식을 전해 팬들의 걱정을 자아냈다.

박성광은 9일 자신의 SNS를 통해 "새벽에 응급실행"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 힘없이 강아지 방석에 누워 있는 반려견 광복이의 모습이 담겨있다. 현재 심장병 투병 중인 광복이가 상태가 악화하면서 결국 새벽 시간 응급실로 향한 것으로 보인다. 축 늘어진 채 힘을 내지 못하는 모습이 걱정을 자아냈다.

Advertisement

앞서 박성광은 "광복이 산소방 치료 중"이라며 집에서 산소방 치료를 받으며 회복을 기다렸다. 그러나 상태가 나아지지 않자 결국 응급실로 향했다.

박성광은 불과 하루 전인 8일에도 광복이와 함께한 모습을 공개하며 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

그는 "오랜만에 성광복 투샷. 아파서 좋아하는 산책 못 하니까 잠시 바깥 구경"이라면서 광복이와 함께 시간을 보내는 모습을 공개했다. 이어 "광복아 잘 버티고 있다. 이제 병원 그만 가자. 아파서 미용도 금지, 목욕도 금지, 산책은 자제"라면서 광복이의 현재 상황을 전했다. 그러면서 박성광은 "약도 이제 점점 늘어나고 앞으로 헤쳐 나갈 게 많다. 광복아 형아 누나들이 많이 기도하고 응원하고 있으니 힘내자"라면서 덧붙였다.

Advertisement

한편, 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했다. 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com