"자괴감이 작살" 김진표, 강아지 전용 유산균 한 달간 복용 '경악'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김진표가 반려견 전용 유산균을 사람용으로 착각해 한 달 넘게 복용한 황당한 사연을 공개했다.

김진표는 지난 8일 자신의 SNS에 "언제부터였을까. 술을 마신 다음 날 아침이면 몸에 좋다는 것을 이것저것 챙겨 먹는 습관이 생겼다"며 장문의 글을 올렸다.

그는 숙취가 있는 아침마다 소화제와 비타민 등을 한꺼번에 챙겨 먹었다고 밝혔다. 그러던 중 약이 모여 있는 선반에 놓인 유산균을 발견했고, 별다른 의심 없이 입에 털어 넣었다.

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김진표는 "맛도 예전에 먹던 유산균 맛 그대로였다"며 이후 해당 유산균을 술을 마신 다음 날의 루틴에 포함했다고 설명했다.

그러나 공교롭게도 어느 순간부터 몸 곳곳에 원인을 알 수 없는 두드러기가 나타나기 시작했다. 하루 종일 가방을 멘 날에는 가방끈이 닿았던 어깨 부위에 넓게 두드러기가 올라왔고, 옆구리가 벌겋게 변하기도 했다.

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증상이 심하게 가렵지 않고 며칠 뒤 가라앉아 처음에는 대수롭지 않게 여겼다. 하지만 두드러기가 산발적으로 반복되자 아내에게 상태를 알렸고, 증상이 더 심해지면 병원을 찾아갈 생각이었다고 했다.

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문제의 정체는 또다시 유산균을 먹던 중 밝혀졌다. 김진표가 유산균을 입에 털어 넣는 모습을 본 아내는 구겨진 포장지를 확인하더니 "지금 이걸 먹은 거야?"라고 다급하게 물었다.

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불길한 느낌을 받은 김진표가 "왜? 뱉어?"라고 묻자 아내는 곧바로 "당장 뱉어"라고 말했다. 김진표가 입안에서 녹고 있던 유산균을 뱉은 뒤 이유를 묻자 아내는 "두니 거야"라며 포장지에 적힌 '강아지 전용' 문구를 보여줬다.

자신이 한 달 넘게 반려견 전용 유산균을 먹었다는 사실을 뒤늦게 알아차린 김진표는 "왜 나는 '강아지 전용'이라는 글자를 한 번도 보지 못했을까. 자괴감이 작살"이라며 황당한 심경을 전했다.

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김진표에 따르면 해당 제품의 복용을 중단하고 열흘이 지나자 몸 곳곳에 나타났던 두드러기는 사라졌다. 그는 "혹시 나 같은 사람이 있을까 봐 남긴다"며 자신의 경험을 '임상실험'이라고 표현해 웃음을 자아냈다.

다만 두드러기가 반려견용 유산균 때문에 발생했다는 의학적 인과관계는 확인되지 않았다. 동물용 제품을 잘못 복용했거나 이상 증상이 나타날 경우 개인적인 경험만으로 판단하지 말고 의료기관이나 관련 기관의 안내를 받는 것이 필요하다.

narusi@sportschosun.com