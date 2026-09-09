백진희, ♥헨리와 장거리 연애 끝 결혼 "아직도 믿기지 않아" 자필편지 공개 [전문]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 백진희가 자필 편지를 통해 직접 결혼 소식을 전했다.

백진희는 지난 8일 자신의 SNS에 손글씨로 작성한 편지를 공개하며 내년 1월 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.

백진희는 편지에서 "기사로 먼저 소식을 접하셨겠지만, 제 마음을 직접 전하고 싶어서 이렇게 글을 쓰게 됐어요. 아직은 저도 믿기지 않지만 저 결혼해요"라고 말문을 열었다.

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이어 예비 신랑에 대해 "함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 알려준 좋은 사람을 만났고, 이 사람과 오래도록 함께하고 싶다는 마음이 들었습니다"라고 애정을 드러냈다.

또 백진희는 "보내주신 사랑과 관심 잊지 않고, 배우로서도 한 사람으로서도 더 좋은 모습 보여드릴게요"라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

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한편 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 백진희의 예비 남편은 캐나다에 거주하는 직장인으로, 백진희는 결혼 후 캐나다와 서울을 오가며 신혼생활을 보낼 예정이다. 두 사람은 백진희가 지난해 캐나다 어학연수를 하며 인연이 닿았고, 장거리 연애 끝에 결혼하게 됐다. 백진희의 예비남편의 영어 이름은 '헨리'인 것으로 전해졌다.

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[다음은 백진희가 SNS를 통해 남긴 글 전문]

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안녕하세요. 여러분

기사로 먼저 소식을 접하셨겠지만, 제 마음을 직접 전하고 싶어서 이렇게 글을 쓰게 됐어요. 아직은 저도 믿기지 않지만 저 결혼해요.

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함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 알려준 좋은 사람을 만났고, 이 사람과 오래도록 함께하고 싶다는 마음이 들었습니다.

보내주신 사랑과 관심 잊지 않고, 배우로서도 한 사람으로서도 더 좋은 모습 보여드릴게요. 감사합니다.

jyn2011@sportschosun.com