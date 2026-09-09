한가인, 드디어 ‘도플갱어’ 김동준 누나 됐다…‘신병4’ 친남매로 호흡

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[스포츠조선 조민정 기자] 연예계 대표 닮은꼴 한가인과 김동준이 마침내 드라마 속 친남매로 만났다. 나란히 놓고 보면 눈매부터 오뚝한 콧대까지 쏙 빼닮은 두 사람의 비주얼이 다시 한번 놀라움을 안겼다.

지난 8일 방송된 ENA 월화드라마 '신병4: 사보타주' 6회 말미에는 전세계(김동준)의 친누나 전우주 역을 맡은 한가인이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다.

이날 전우주는 동생을 만나기 위해 부대를 찾아 면회를 신청했다. 짧은 등장이었지만 김동준과 오랫동안 닮은꼴로 불려온 한가인이 실제 누나 역할로 모습을 드러내면서 강렬한 인상을 남겼다. 또렷한 눈매와 오뚝한 콧대, 입매까지 닮은 두 사람이 한 작품에서 남매로 호흡을 맞추게 됐다는 점에서 다음 방송을 향한 기대도 커졌다.

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한가인과 김동준은 데뷔 초부터 성별을 뛰어넘은 닮은꼴로 꾸준히 언급됐다. 두 사람은 한가인의 유튜브 채널에서 직접 만나 얼굴을 가까이 대고 비교하거나 서로의 얼굴로 휴대전화 페이스 아이디가 열리는지 확인하는 등 '도플갱어설'을 유쾌하게 즐기기도 했다.

이들의 닮은 외모는 결국 드라마 속 가족관계로 이어졌다. 앞서 '신병3'에서는 전세계의 가족사진에 한가인의 모습이 담기며 사진으로 먼저 특별출연했다. 당시에도 제작진의 절묘한 캐스팅이라는 반응이 쏟아졌고 이번 시즌에는 한가인이 직접 촬영에 참여하면서 '닮은꼴 남매'가 현실이 됐다.

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특별출연은 한가인이 먼저 의지를 보이면서 성사됐다. 김동준은 '신병4' 제작발표회에서 "시즌3에서는 한가인 누나가 사진으로 특별출연해 주셨다"며 "이후 누나가 '동준아, 네가 시즌4를 하게 되면 내가 면회를 한번 갈까?'라고 먼저 이야기해 주셨다"고 밝혔다. 또 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 한가인이 "너에게 도움이 된다면 언제든 나갈 수 있으니 편하게 이야기해 달라"고 했고 이를 감독에게 전하자 제작진이 흔쾌히 받아들였다고 설명했다.

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공교로운 첫 만남 일화도 화제를 모았다. 김동준은 한가인을 처음 만난 다음 날 한가인이 몸이 아파 약 일주일간 입원했다며 "도플갱어끼리 만나면 한 명이 아프다는 이야기가 떠올랐다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한가인의 이번 출연은 2018년 OCN 드라마 '미스트리스' 이후 약 8년 만의 드라마 복귀라는 점에서도 의미가 있다. 오랜만에 배우로 카메라 앞에 선 한가인이 '붕어빵 동생' 김동준과 어떤 남매 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.

한편 '신병4: 사보타주'는 계급이 오르면서 고민도 늘어난 상병 박민석(김민호)과 새로운 인물들이 펼치는 병영 생활을 그린 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디다. 매주 월요일과 화요일 오후 10시 ENA에서 방송된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com