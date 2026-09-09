용준형, 사진 한 장으로 불거진 탈모 우려…정수리까지 공개한 사연

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 용준형이 때아닌 탈모설에 휩싸이자 직접 정수리 사진을 공개하며 유쾌하게 해명했다.

용준형은 9일 자신의 SNS를 통해 "모발 모발"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 용준형은 자신의 정수리를 직접 촬영 중이다. 사진에는 빽빽한 머리숱이 고스란히 담겼고, 용준형은 "내 모발은 걱정마라"라고 덧붙이며 자신을 둘러싼 탈모설을 재치 있게 일축했다.

Advertisement

앞서 용준형은 지난 5일 약 4개월 만에 근황이 담긴 사진을 공개했다. 아내인 가수 현아와 해외에서 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다. 이어 6일에는 한강 공원에서 러닝 중인 일상을 공개했다.

이때 오랜만에 공개된 근황에 일부 네티즌들은 과거와 비교해 비주얼이 달라진 것 같다는 반응을 보였다. 특히 짧아진 헤어스타일로 인해 이마가 이전보다 넓어 보인다는 의견과 함께 예상치 못한 탈모설까지 제기됐다.

Advertisement

이에 용준형은 직접 자신의 정수리를 공개하며 논란 아닌 논란을 웃음으로 마무리했다.

Advertisement

한편 용준형은 그룹 하이라이트 멤버로 활동한 뒤 솔로 가수로도 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다. 지난 2024년 가수 현아와 결혼했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com