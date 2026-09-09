‘세븐♥’ 이다해, 출산 임박에도 배만 볼록·팔다리는 그대로…압박스타킹 신고 활보

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이다해가 출산을 두 달여 앞두고도 날씬한 팔 라인과 활기 넘치는 일상을 자랑했다. 압박스타킹까지 챙겨 신고 미술관과 거리를 누비는 씩씩한 예비 엄마의 근황이 눈길을 끌었다.

이다해는 9일 자신의 SNS에 "압박스타킹 신고 작품도 보고 거리를 활보하며. 아주 잘 돌아다니는 임산부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이다해는 회색과 카키색이 어우러진 민소매 맥시 원피스에 검은색 샌들을 신고 미술관을 찾았다. 한 손에는 흰색 명품 가방을 들고 화려한 회화 작품과 조형물을 천천히 둘러보며 여유로운 시간을 보냈다.

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커다란 금속 조형물 아래에 선 이다해는 풍성하게 퍼지는 원피스로 임신부의 편안하면서도 세련된 외출 패션을 완성했다. 몸매를 조이지 않는 넉넉한 디자인이었지만 민소매 밖으로 드러난 팔과 어깨선은 임신 전과 다름없이 가녀린 모습이어서 시선을 사로잡았다. 미술관을 나온 뒤에는 붉은 벽돌 건물과 푸른 하늘이 어우러진 거리를 활보했다. 이다해는 치맛자락을 살짝 들어 올린 채 환하게 웃으며 발걸음을 옮겼고 출산을 앞둔 임산부라고 믿기 어려울 만큼 밝고 경쾌한 에너지를 발산했다.

오랜 시간 걷는 일정에 대비해 압박스타킹까지 착용했다는 이다해의 설명에서는 임신 중 건강을 세심하게 관리하면서도 일상을 적극적으로 즐기는 면모가 엿보였다. 작품 감상부터 거리 산책까지 무리 없이 소화한 그는 스스로를 "아주 잘 돌아다니는 임산부"라고 표현하며 만족감을 드러냈다.

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이다해와 가수 세븐은 약 8년간의 공개 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다. 두 사람은 결혼 3년 만인 지난 5월 초음파 사진과 아기 신발을 공개하며 첫아이 임신 소식을 알렸다.

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이다해는 지난 7월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 임신 18주 차이며 첫아이가 딸이라고 밝혔다. 태명은 이다해의 '해'와 세븐의 '븐'을 합친 '해븐'으로 지었다고 설명했다. 첫아이의 출산 예정 시기는 오는 11월로 알려졌다.

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한편 이다해는 임신 이후에도 여행과 외출, 출산 준비 과정을 꾸준히 공개하며 예비 엄마의 행복한 일상을 팬들과 공유하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com