"미성년 성범죄, 악마도 거부"…고영욱, 소재원 작가 비판에 '법적 검토'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 소재원 작가에 발끈했다.

고영욱은 9일 자신의 개인 계정에 "아침에 일어나 소재원이라는 작가가 나에 대해 근거 없는 악담을 늘어놓은 관련 기사를 확인하고 그야말로 황당해서 잠시 벙쪘다. 사실 확인 없이 아무런 관게도 없는 사람을 향해 글을 썼다. 법적으로도 검토해 볼 만한 사안"이라고 밝혔다.

이어 "왜 당신의 '소원'이라는 소설을 나한테 갖다 붙이는 것인지. 당신이 나를 제대로 아느냐. 보호관찰 3년 받았고 전자장치 부착과 밤 12시부터 오전 6시까지 외출제한도 단 한번도 어기지 않고 마쳤다. 10년 동안 매년 경찰서에 가서 사진 촬영도 꼬박꼬박했다. 어머니가 현재 10분 이상 걷기도 어려울 정도로 몸이 좋지 않아 내가 장을 보러 다녀야 하는데 원하는 대로 내가 숨어 살면 자네가 나 대신 장 봐줄 것인가"라고 토로했다.

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고영욱은 "나는 단지 내 생각을 올리는 거다. 아무 생각 없이 쓰는 글처럼 보일지 몰라도 과거 나와 관계가 있던 사람들에게 하지 못했던 마음 속 이야기를 올린 것"이라고 덧붙였다.

소재원 작가는 7일 "미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 파렴치한 고영욱이 떠드는 이야기를 우린 언제까지 지켜봐야 하는가. 어린 소녀들을 상대로 차마 글로 쓰기도 두렵고 끔찍한 짓을 한 자이다. 어찌 그런 자가 당당하게 누군가를 비판하고 자빠졌냐는 말"이라고 고영욱을 비난했다.

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그는 "지독한 공포의 기억을 안고 살아가는 피해자들에게 정녕 부끄럽거나 죄스럽지 아니한가. 당신의 이름을 매체에서 볼 때마다 심장이 쿵! 하고 떨어지며 벌벌 떨리는 손으로 어찌할 바를 모르는 피해자와 그 가족들에게 일말의 죄의식도 없는 것인가. 숨어 살아도 부족할 판에 어찌 그리 악질적인 관종으로 살고 있단 말인가"라고 지적했다.

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또 "신이 나오고 악마가 나오는 모든 기록에 겁탈했던 죄인들의 이야기가 나온다. 하지만 아이를 겁탈한 내용은 나오지 않는다. 왜일까. 악마조차 거부하는 행동이기에 그렇다. 악마조차도 너를 용서하지 않을 것이다. 천국의 문은 당연하고 지옥의 문조차 너에게는 열리지 않을 것"이라는 소설 '소원' 속 내용을 덧붙이기도 했다.

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고영욱은 2010년 14세였던 여중생 A양에게 술을 먹인 뒤 두 차례에 걸쳐 성폭행하고 합의한 혐의, 2012년 모델 지망생이었던 여고생 B양을 성폭행한 혐의, 2012년 12월 14세였던 여중생 C양을 성폭행 한 혐의를 받았다. 고영욱은 모든 혐의를 부인했으나 1심 재판부는 징역 5년에 정보공개 7년, 전자발찌 부착 10년 등을 선고했다. 2심에서는 A양, B양과 합의한 사실이 정상참작 돼 C양에 대한 추행 혐의만 유죄로 인정, 징역 2년 6개월에 정보공개 5년, 전자발찌 부착 3년으로 감형됐다. 고영욱은 상고했지만, 법원이 이를 기각했다. 고영욱은 안양교도소에서 형기를 마친 뒤 2015년 출소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com