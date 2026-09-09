[속보] 이혁재, 음주 운전하다 오토바이 들이받아…'면허정지 수준'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 이혁재가 술을 마신 채 운전하다 오토바이를 들이받는 사고를 내 경찰에 입건됐다.

9일 인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 이혁재를 불구속 입건해 수사하고 있다고 밝혔다.

이혁재는 전8일 밤 10시께 인천시 연수구 송도동 한 도로에서 술을 마신 상태로 차량을 몰다가 신호 대기 중이던 오토바이 후미를 들이받아 20대 오토바이 운전자 A씨를 다치게 한 혐의를 받는다. A씨는 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.

Advertisement

오토바이 운전자는 경찰에 사고를 신고했고, 경찰은 사고 당시 이혁재의 음주 측정 결과 면허정지 수치(0.03%~0.08 미만)였던 것으로 알려졌다. 당시 차량에 다른 동승자는 없었던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "피해 운전자의 부상이 확인되면 교통사고처리특례법상 치상 혐의도 적용될 수 있다"고 밝혔다.

Advertisement

한편 이혁재는 지난 2010년 룸살롱 종업원 폭행 사건으로 연예계 활동을 전면 중단한 바 있다. 2024년 12월에는 2억원 이상을 체납해 고액 체납자 명단에 이름을 올리기도 했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com