에반, 셀프 프로듀싱 통했다…글로벌 차트 강타

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 글로벌 파워를 입증했다.

7일 공개된 에반의 미니 1집 '데스 오브 미'는 전세계 11개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지했다. 또 32개 국가 및 지역 차트 순위권에 들었다. 타이틀곡 '데스 오브 미'는 9개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 휩쓸었고, 중국 텐센트 뮤직 한국차트 3위에도 올랐다.

뮤직비디오에 대한 반응도 뜨겁다. '한번 들으면 멈출 수 없는 곡' '보컬 안무 콘셉트 존재감까지 완벽' '에반의 음악 색을 명확히 드러냈다'는 등의 호평이 쏟아지고 있다.

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이번 앨범은 에반의 깊은 내면을 담아낸 작품이다. 에반은 팝 R&B, 얼터너티브 록, UK 개러지 리듬 기반의 팝, 드림팝 등 다양한 장르에 자신의 내밀한 감정과 폭발적인 에너지를 담아냈다. 셀프 프로듀싱 아티스트로서 한층 성장한 역량을 입증한 것.

에반은 10일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 신곡 무대를 선보인다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com