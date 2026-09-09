[SC인터뷰] "젊은 친구들과 계급장 떼고 연기"…'인턴' 최민식이 보여준 좋은 어른(종합)

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식(64)이 영화 '인턴'을 통해 '좋은 어른'의 모습을 보여줬다.

16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

영화 '인턴' 스틸. 사진 제공=워너브러더스코리아㈜

최근 스포츠조선과 만난 최민식은 "언론 시사회 때도 말씀드렸지만, 유명한 작품 리메이크는 다신 안 하려고 한다(웃음). 다른 의미에서 그런 게 아니라, 배우의 입장에선 원작 캐릭터와 비교를 당할 수밖에 없지 않나. 저 같아도 다른 작품을 보면 당연히 그럴 거다. '무슨 부귀영화를 누리겠다고 이걸 했나' 싶은 생각도 든다. 그래도 좋은 측면에서 보면, 훌륭한 가수들이 원곡을 자신만의 방식으로 재해석해 리메이크하지 않나. 우리도 똑같은 차원에서 관객들에게 메시지를 전달하고 싶었다. 가급적이면 (리메이크작이라는) 부담감을 느끼지 않으려고 노력했다"고 솔직하게 털어놨다.

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최민식은 극 중 37년 차 경력의 베테랑 실버 인턴 기호로 변신했다. 전작과 180도 달라진 모습으로 돌아온 그는 "이번 작품을 통해 맛보기로 보여드린 거다(웃음). 저에게도 새로운 도전이었다. 워낙 전작에서 강렬하고 자극적인 모습을 보여줬기 때문에 새로운 캐릭터를 표현해 보고 싶은 마음이 컸다"고 밝혔다. 이어 본인이 생각하는 '좋은 어른'에 대해선 "저는 너무 착한 사람은 별로다(웃음). 나쁜 건 아니지만, 할 말은 할 줄 아는 어른이 좋다"고 답했다.

영화 '인턴' 스틸. 사진 제공=워너브러더스코리아㈜

한소희와 인턴과 CEO로 만난 최민식은 "한소희에 대해 잘 아는 건 아니지만, 선우 캐릭터와 공통분모가 많은 것 같다. 연기 경력도 얼마 안 되고 배우로서 삶을 사는데 여러 가지 생각도 들고 괴로움도 있었을 테고 좋은 면도 있을 거다. 밑바닥부터 깔려있는 안정감보단, 업 앤 다운이 많은 모습이 선우와 기가 막히게 맞아떨어졌다. 그런 선우의 모습을 기호의 입장에서 봤을 때 도와주고 싶단 생각이 자연스럽게 들었다"고 말했다.

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이어 후배 배우들과의 작업 과정에 대해선 "제가 물이 되어서 이 친구들 사이에 잘 스며들어야겠다고 생각했다. 영화 작업 자체가 혼자 하는 예술도 아니고, 파트별로 앙상블을 이뤄야 해서 서로 화합하지 않으면 안 된다. 의견을 나누고 조율해가야 한다. 거기서 오는 거부감이나 불편함은 없었고, 오히려 재밌었다. '인턴'은 배우들끼리 서로 계급장을 떼고 재밌게 만들어야 하는 작품이다. 어떻게 하면 배우들과 함께 더 맛깔나게 표현할 수 있을지 고민을 했다"고 전했다.

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연출을 맡은 김 감독의 노고도 잊지 않고 언급했다. 최민식은 "감독님도 고민이 많았을 거다. 원작의 한계를 뛰어넘어야 하는데, 제가 옆에서 그 과정을 다 보지 않았나"라며 "저 역시 원작을 마냥 흉내내기 보단, 한국식으로 다르게 재해석하고 싶었다"고 전했다.

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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전작 '맨 끝줄 소년'에서는 최현욱과, '인턴'에서는 한소희와 호흡을 맞추며 느낀 점들도 털어놨다. 최민식은 "어린 배우들은 촬영장에서 경직된 게 없이 굉장히 유연하다. 요즘은 디지털이지만, 옛날엔 다 필름으로 촬영해서 다 돈이지 않나. 그래서 더 경직되고 긴장을 하게 됐다"며 "배우는 유연해야 하는 것 같다. 예전에 학교 다니면서 연극을 할 땐 육군사관학교 같은 분위기 속에서 살았다. 지금은 돌아가셨지만, 연극계 원로 이해랑 선생님께서 약속의 중요성을 항상 강조하셨다. 연기를 너무 잘해도 두 번 정도 늦으면 무조건 아웃됐고, 자세와 태도, 철학을 중요시 여기던 시절이었다. 그 시절 선배들의 가르침이나 엄격함이 지금도 저를 지탱하는 것 같다"고 말했다.

1962년생 최민식은 1981년 연극배우로 데뷔했다. 이후 영화 '우리들의 일그러진 영웅', '넘버3', '쉬리', '해피엔드', '파이란', '취화선', '올드보이', '주먹이 운다', '친절한 금자씨', '악마를 보았다', '범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대', '신세계', '명량', '파묘' 등 수많은 대표작들을 남겼다. 자신의 필모그래피를 돌아본 그는 "저 혼자 이룬 것도 아니고, 좋은 동료들과 함께 작업을 한 거다. 관객 분들이 기억을 해주셔서 감사한 마음뿐"이라며 "제가 연기에 대한 애정과 욕심이 많아졌는데, 이전의 것은 다 잊고 지금부터 다시 차근차근 하나씩 만들어가고 싶다"고 밝혔다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com