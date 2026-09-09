'56세' 김혜수, 재킷 사이 과감한 노출…하이 주얼리도 압도한 카리스마

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김혜수가 과감한 스타일링과 압도적인 카리스마로 하이 주얼리마저 빛나게 했다.

파리지앵 하이 주얼리 메종 쇼메(Chaumet)가 배우 김혜수와 함께한 W 코리아 10월호 '베스트 퍼포먼스' 커버를 공개했다.

이번 화보에서 김혜수는 쇼메의 아이코닉 컬렉션인 조세핀(Josephine) 하이 주얼리 컬렉션을 착용하고, 시간이 지나도 변치 않는 자신만의 아름다움과 독보적인 존재감을 선보였다. 배우로서 오랜 시간 쌓아온 깊이와 특유의 우아한 카리스마가 자연스럽게 드러나는 가운데, 쇼메의 주얼리가 어우러져 김혜수만의 고유한 매력을 더욱 선명하게 담아냈다.

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특히 김혜수는 섬세한 표정과 자연스러운 분위기 속에서도 자신만의 우아함을 보여주며 시선을 사로잡았다. 오랜 시간 자신만의 영역을 구축해온 배우 김혜수의 깊이 있는 아름다움과 조세핀 하이 주얼리의 대담하면서도 섬세함이 조화를 이루며, 김혜수만의 독보적인 매력을 더욱 돋보이게 했다.

쇼메의 조세핀 컬렉션은 메종과 깊은 인연을 지닌 조세핀 황후에게서 영감을 받아 탄생했다. 조세핀은 당시의 시대적 역할에 머무르지 않고 자신의 취향과 개성을 적극적으로 표현하며, 자신만의 영향력을 만들어낸 여성으로 알려져 있다. 이러한 조세핀의 정신은 자신만의 방식으로 오랜 시간 독보적인 존재감을 구축해온 배우 김혜수의 모습과 자연스럽게 맞닿아 있다.

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이번 화보에서는 조세핀 하이 주얼리의 유려한 실루엣과 섬세한 디테일이 김혜수의 깊이 있는 분위기와 어우러지며, 주체적인 아름다움과 우아한 힘을 표현했다. 특히 절제된 스타일링 속에서도 선명하게 드러나는 김혜수의 존재감과 조세핀 하이 주얼리의 대담하면서도 섬세한 디자인이 조화를 이루며 김혜수만의 우아하고 강렬한 분위기를 한층 돋보이게 했다.

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250여 년의 역사를 이어온 쇼메와 오랜 시간 자신만의 아름다움과 존재감을 쌓아온 배우 김혜수의 만남은 이번 화보를 통해 더욱 특별한 아름다움과 현대적인 여성의 우아함과 힘을 선보인다.

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김혜수와 쇼메가 함께한 이번 커버 화보는 W 코리아 10월호와 W 코리아 공식 채널을 통해 만나볼 수 있다.

narusi@sportschosun.com