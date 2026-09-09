'미코 탈락' 전수완, 500만원 샤넬백 들고..5성급 호텔서 '럭셔리 생일'

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 농구선수이자 농구 감독 전희철의 딸 전수완이 특급호텔에서 특별한 생일을 보냈다.

전수완은 9일 자신의 SNS에 "0906♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 생일을 맞아 지인들과 함께 시간을 보내며 즐거운 순간을 만끽하는 전수완의 모습이 담겼다.

전수완이 생일을 기념해 방문한 곳은 서울 용산구 한남동에 위치한 그랜드 하얏트 서울로, 5성급 고급 호텔이다.

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사진 속 전수완은 생일 케이크를 들고 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 화이트 블라우스 위에 블랙 뷔스티에를 매치하고 레더 롱부츠를 더해 세련된 분위기를 연출했다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 어우러지며 돋보이는 비주얼을 자랑했다.

여기에 골드 로고와 퀼팅 디테일이 특징인 샤넬 클래식 백을 포인트 아이템으로 선택해 스타일링을 완성했다. 해당 가방은 시즌과 소재, 세부 디자인 등에 따라 가격대가 달라지며 400만~500만원대에 형성된 것으로 알려졌다.

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한편 전수완은 전 농구선수 전희철의 딸이다.

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제70회 미스코리아 서울·경기·인천 선발대회에서 미(美)에 선정되며 본선 진출권을 획득했다. 이후 미스코리아 본선 무대에 올랐으나 최종 입상자에는 이름을 올리지 못했다.

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jyn2011@sportschosun.com