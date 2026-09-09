‘49세’ 야노시호, 절대동안 73세母 첫 공개...100세 할머니까지 '긍정DNA 3대'

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 야노시호가 자신과 똑 닮은 73세 어머니를 방송 최초로 공개한다.

9월 10일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 '가문의 레시피' 특집으로 방송된다.

이날 방송에서는 '국민 외국인 며느리'로 거듭난 긍정의 여왕 야노시호의 엄마가 한국을 찾아, 딸과 오붓한 시간을 보낸다. 이 과정에서 할머니, 엄마, 야노시호까지 3대로 이어진 동안 외모와 강력한 긍정 DNA가 시청자에게도 큰 웃음을 선사할 전망이다.

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이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 "괜찮아"를 외치며 긍정 에너지를 발산했다.

이어 야노시호와 똑같이 "괜찮아"를 외치는 누군가가 등장했다. 그 주인공은 바로 야노시호의 엄마. 딸의 초대로 한국을 찾은 야노시호의 엄마는 73세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 투명하고 맑은 혈색과 동안 외모를 자랑했다. 또 밝은 미소와 유쾌한 웃음 소리가 모두의 시선을 사로잡았다. '편스토랑' 식구들이 "웃음 소리부터 시호와 똑같다", "너무 닮았다"라고 깜짝 놀랐을 정도.

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'편스토랑'을 통해 방송에 처음 출연한다는 야노시호의 엄마는 긍정 에너지를 위해 매일 실천하는 자신의 특별한 루틴을 소개해 관심을 모았다.

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야노시호는 "엄마를 보면서 나도 항상 따라 웃는 것 같다"라고 전했다. 오랜만에 둘이 시간을 보내게 된 야노시호 모녀에게는 유쾌한 웃음 소리가 끊이지 않았다는 전언이다.

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그런가 하면 올해로 100세가 되신 할머니 역시 밝은 에너지가 넘치는 분이라고. 야노시호의 엄마는 "시호 할머니 성격도 엄청 밝다. 100세 장수 비결은 긍정 에너지가 아닐까"라고 말?다.

이와 함께 화면에는 할머니, 엄마, 야노시호 3대가 함께 찍은 사진이 공개됐다. '미소천사'라는 말이 절로 떠오르는 3대의 모습에 '편스토랑' 식구들도 얼굴 가득 미소를 지었다는 후문.

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한편 이날 야노시호는 엄마와 함께 주방에 섰다. 야노시호의 엄마는 딸을 위해 요리 실력을 발휘, 야노시호의 유년시절 추억이 고스란히 담긴 집밥 요리들을 만들었다.

야노시호는 물론 추성훈과 사랑이까지 좋아한다는 가족의 '최애 요리'도 공개됐다고. 과연 붕어빵처럼 닮은 야노시호 모녀가 선보이는 '가문의 레시피'는 무엇일까.

9월 10일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

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narusi@sportschosun.com