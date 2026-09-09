[SC인터뷰] "무대인사요? 머리띠 다 쓸게요!"…'인턴' 한소희, 첫 추석 극장가 출격(종합)

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한소희(33)가 영화 '인턴'을 통해 치열한 현실을 살아가는 2030세대의 초상을 그려냈다.

16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 한소희는 일밖에 모르는 3년 차 새내기 CEO 선우로 변신했다.

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영화 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 한소희는 "너무 떨리고, 무섭기도 하다. 관객 분들이 어떻게 봐주실지 궁금하고 저는 민식 선배만 믿고 있다"고 웃으며 말했다.

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앞서 최민식은 취재진과의 인터뷰에서 "다신 리메이크 작품을 안 하겠다"며 부담감을 털어놓기도 했다. 이를 들은 한소희는 "저는 더 하고 싶은데, 민식 선배는 왜 안 한다고 하셨을까 싶다"며 "사실 리메이크라고 하면 '부담감'이라는 단어부터 떠올리게 되는 것 같다. 저는 좋은 원작의 리메이크면 영광스러운 일이라고 생각한다. 좋은 작품을 우리나라에서 다시 한번 끄집어낼 수 있다는 자체만으로 의미가 있는 것 같다. 부담감도 있었는데, 그만큼 기대감도 크다. 원작에서는 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 연기했지만, 최민식 선배와 제가 연기하면 또 다른 느낌이 있을 거란 확신이 있었다. 그래서 원작을 잊고 촬영할 땐 즐겁게 했다"고 털어놨다.

영화 '인턴' 스틸. 사진 제공=워너브러더스코리아㈜

대선배 최민식과 CEO와 인턴으로 만나 특별한 호흡을 맞춘 그는 "처음 선배를 뵀을 땐 무서웠다. 본격적으로 촬영에 들어가기 전부터 직원 배우들을 모두 모아놓고 리딩을 많이 했는데, 그때부터 선배와 가까워진 것 같다. 저는 조금 현장파 배우여서 리딩을 할 때 쉬엄쉬엄 했는데, 선배는 에너지 100%로 하시더라. 그 모습을 보면서 저 자신을 현장파라고 한 게 다르게 말하면 준비성 없는 배우일 수도 있겠단 생각이 들었다"며 "지금은 선배를 보면 너무 귀여우시고 사랑스러우신 소년 같다"고 말했다.

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김도영 감독과 처음으로 함께 작업한 소감도 전했다. 한소희는 "감독님이 되게 소녀 같으신데, 카리스마도 있으시다. 저는 작품을 할 때 전적으로 감독님한테 의지를 하는 편인데, 왠지 모르게 저와 결이 맞으실 것 같았다. 감독님이 원래 연기도 하셨어서 미팅할 때부터 어떤 결로 연기를 하면 좋을지 명확하게 알려주셨다"고 감사함을 표했다.

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'인간' 한소희와 선우의 비슷한 점에 대해선 "불안함에서 오는 완벽주의자 성향이지만, 완벽하지 않은 게 비슷한 것 같다"며 "선우도 그렇고 저도 주변 사람을 중요하게 생각하는 것 같다. 물론 일을 잘하고 효율성이 좋은 분들과 일하는 것도 좋지만, 사람과 사람 간의 정을 중요하게 여긴다"고 강조했다.

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작품 속 기호처럼 도전하고 싶은 인턴이 있는지 묻자, 한소희는 "연예부 기자 인턴을 해보고 싶다"고 답했다. 그 이유에 대해선 "저도 타이핑이 빠르고, 연예인을 취재해 보고 따라다녀보고 싶다"고 말했다.

이어 가장 인터뷰해보고 싶은 스타로는 전지현을 꼽았다. 한소희는 "올해 칸 영화제를 다녀왔는데, 너무 기분이 좋았다. '군체' 팀과 '호프' 팀을 보면서 제 작품이 아닌데도 뿌듯하더라. 당시 전지현 선배가 흰색 드레스를 입으시고 머리를 넘기셨는데, 너무 아름다우셨다. 현장에서도 인사는 드렸는데, 인간적으로 말을 한번 섞고 싶었다"고 팬심을 드러냈다.

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영화 '인턴' 스틸. 사진 제공=워너브러더스코리아㈜

한소희는 요즘 MZ세대 특징에 대해 "'영크크'라고 이야기를 많이 하시지 않나. 저는 '영크크'는 아닌 것 같다. 제가 모르는 신조어가 많더라. 예전에는 아이돌 그룹도 좋아하고 했는데, 지금은 잘 모르겠다. 제가 생각하는 요즘 MZ친구들의 특징은 자신이 뭐를 원하는지 확실하게 아는 느낌"이라며 "저는 20대 초반에 뭘 좋아하는지도 모르고, 뭘 해야 하는지도 모르는 채 방황을 많이 했다. 반면 요즘 20대 초반 친구들의 이야기를 들어보면 자신의 방향성이 정해져있고, 그걸 계획적으로 잘 실행하는 것 같다"고 말했다.

한소희는 극 중 에스파의 '위플래시' 안무와 인순이의 '거위의 꿈'을 가창하며 깊은 인상을 남기기도 했다. 이에 한소희는 "우선 에스파 팬분들께 죄송하다"고 사과한 뒤 "저는 춤을 즉석에서 췄는데, 미리 준비해 온 친구들도 있을 수도 있다. 제가 아는 춤은 '위플래시' 밖에 없었다. 당시 팬미팅을 하고 있을 때여서 어떤 걸 추는 게 가장 좋을까 고민하다가, 자연스럽게 '위플래시'가 나왔다. 그 춤을 추는 걸 감독님께서 좋아해 주셨는데, 진짜 BGM까지 '위플래시'를 사용하실 줄 몰랐다"고 말했다. 그러면서 "인순이 선배께도 너무 죄송하다. (제가 노래 부르는 장면이) 오래 나올 줄 몰랐다"고 덧붙였다.

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

올해 추석 극장가에선 흥행 경쟁이 치열하게 펼쳐질 전망이다. '인턴'을 비롯해 '암살자(들)', '부활남: 더 레드', '타짜: 벨제붑의 노래' 등이 동 시기에 개봉한다. 이에 한소희는 "무대인사 때 팬 분들이 머리띠 주시면 다 쓸 거고, 민식 선배께도 다 씌울 예정"이라며 "무대인사 시간이 너무 촉박해서 뒤에 계신 관객 분들한테까지 갈 수가 없는데, 열심히 뛰어다니겠다. 그리고 흥행 경쟁이 치열하다고 하시는데, 저는 경쟁이라고 생각 안 한다. 많은 관객 분들이 오셔서 영화관의 문화가 활발해졌으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com