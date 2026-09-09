[SC인터뷰] "영화에 대한 믿음 생겨"…김도영 감독, '만약에 우리'→'인턴'에 담은 온기(종합)

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김도영(56) 감독이 매력적인 한국판 '인턴'을 완성했다.

16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

최근 스포츠조선과 만난 김 감독은 "너무 설레고 후련한 마음이 크다. 매번 영화가 개봉할 때마다 제가 전혀 예상치 못했던 관객들의 반응이 나온다. 그럴 때마다 기분이 좋다. 열심히 작품을 만들었는데, 누군가에게 닿는다는 그 자체만으로도 행복한 것 같다"고 개봉을 앞둔 소감을 전했다.

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이어 연출을 맡게 된 계기에 대해 "'만약에 우리' 후반 작업할 때 처음 제안을 받았다. '만약에 우리' PD님이 '인턴'도 맡고 계셔서 인연이 닿았다. 리메이크작이어서 잠시 주춤했지만, 최민식 선배하고 작품을 할 수 있는 유일한 기회라는 생각이 들었다. 제가 또 언제 선배랑 작업을 해보겠나. 선배랑 감독과 배우로 만나고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.

연출하는 과정에서 고민이 됐던 지점과 어려웠던 점들도 털어놨다. 김 감독은 "원작이 지닌 이미지가 워낙 강하기 때문에 무조건 다르게 해야겠단 생각은 없었다. 그 안에서 어떻게 해야 우리의 이야기를 갖고 올 수 있을지에 대해 고민했다. '만약에 우리' 때도 느꼈지만, 유명한 원작 팬덤이 있는 작품들은 한계가 있는 거 같고 고민을 더 많이 하게 된다. 제가 처음 팀에 합류했을 때 이미 5년에 걸쳐 완성된 시나리오가 있었다. 그 시나리오를 처음 읽었을 땐 '인턴' 느낌이 잘 살지 않았다. 또 원작은 10년 전 작품이라 달라진 부분도 존재한다. 국가뿐만 아니라, 원작에선 실버 인턴이 70대인데, 민식 선배는 10년이나 젊으시다(웃음). 선배의 에너지가 워낙 좋으셔서 열정적인 시니어 인턴이 되실 것 같았다. 또 한소희가 연기한 선우 캐릭터도 스스로 독립적으로 잘 성장하길 바랐다"고 전했다.

영화 '인턴' 스틸. 사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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김 감독은 극 중 선우 역을 맡은 한소희에 대해 "영화를 보시면 아시겠지만, 장르가 휴먼드라마이지 않나. 선우 캐릭터는 고민도 많고 여러 가지 불안도 있는 얼굴이었으면 했다. 한소희는 아티스틱한 기질도 있고, 실제로도 미술을 했다. 영화 속 거실에 걸려 있는 그림이 다 한소희가 그린 그림이다. 작품에 나오는 이어폰에도 그림을 직접 그렸다"며 "배우로서 너무나 매력적이고, 처음 미팅했을 때도 작품에 참여하고 싶다고 결연한 눈빛을 보여줬다"고 고마운 마음을 표했다.

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이어 한소희가 현장에서 보여준 열정적인 모습에 감탄을 표하기도 했다. 김 감독은 "한소희는 앞뒤가 똑같고 매력적이다. 처음부터 끝까지 준비도 잘해왔고, 매 신마다 자기 자신을 던져가면서 임해서 감동을 받았다. '이 친구가 배우가 아니면 뭘 했을까' 싶을 정도로 매력적이더라. 사실 본인의 감정을 솔직하게 오픈하는 게 쉽지 않지 않나. 한소희는 어떤 작품을 만나더라도 거침없겠더라"고 말했다.

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또한 김 감독은 최근 자신의 개인 계정에 '만약에 우리'에서 호흡을 맞춘 문가영과 '인턴'을 함께한 한소희와 찍은 사진을 게재했다. 이에 그는 "제가 전생에 나라를 구했다는 생각이 들었다"며 "이렇게 멋있는 배우들과 함께할 수 있어서 감사하다"고 진심 어린 마음을 전했다.

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

김 감독은 지난해 12월 31일 개봉한 '만약에 우리'로 누적관객수 260만 명을 기록하며 로맨스 영화의 새로운 흥행 기록을 썼다. 이에 그는 "연출자로서 관객들에게 닿을 수 있도록 만드는 것이 중요하다고 생각했다. 주변으로부터 많은 우려를 들었음에도 불구하고 믿음을 갖고 작업을 했다"며 "'만약에 우리'를 기점으로 영화에 대한 믿음이 생겼다"고 말했다.

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차기작 계획에 대해서는 "영화로는 리메이크보단 오리지널 작품을 하고 싶다. 앞으로 공개될 작품이 드라마가 먼저일지 영화가 먼저일지는 모르겠다. 재밌는 작품을 준비하고 있다. 저는 연극배우 출신이라 리메이크에 대한 편견이 없었다. 연극은 끊임없이 15세기 작품을 리메이크를 해서 익숙했다. 반면 영화는 리메이크를 가끔 하기 때문에 주목도가 더 높은 것 같다"며 "그럼에도 새로운 이야기는 계속해서 나와야 한다고 생각한다. 지금 이 시점에서 이 이야기가 여전히 유효한지 판단하는 것이 더 중요한 것 같다. 저 역시 오리지널 작품에 대한 존경심을 갖고 있다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com