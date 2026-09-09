이정은, 신하균·지진희에게 돈 빌린 무명 시절…"5000만원 빚 갚는 데 13년"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이정은이 극단을 운영하다 5000만 원의 빚을 떠안고 신하균과 지진희에게까지 돈을 빌렸던 무명 시절을 고백한다.

9일 오후 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 359회는 '끝인 줄 알았지' 특집으로 꾸며진다.

이날 이정은은 20대 무대 뒤 스태프에서 출발해 50대에 전성기를 맞기까지 36년간의 치열했던 연기 인생을 공개한다.

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이정은은 배우의 꿈을 이루기 위해 여러 극단을 전전하며 소품팀과 총무팀으로 일했다. 이후 직접 극단을 만들었지만 운영 과정에서 5000만 원의 빚을 떠안게 됐다고 밝힌다.

경제적 어려움이 커지자 이정은은 신하균과 지진희 등 주변 배우들에게 돈을 빌리기도 했다.

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빚을 갚기 위해 녹즙 배달부터 간장 판매, 호텔 서빙까지 닥치는 대로 일을 했고, 모든 빚을 청산하는 데 무려 13년이 걸렸다고 털어놓는다.

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무명 시절 마트에서 일하며 판매왕으로 활약했던 비결과 이효리, 지진희의 연기 스승으로 활동했던 뜻밖의 이력도 공개한다.

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이정은이 본격적으로 TV와 영화에 얼굴을 알리기 시작한 것은 40대였다. 배우 김희원의 권유로 매체 연기에 도전한 뒤 '미스터 션샤인'의 함안댁을 비롯해 '눈이 부시게', '기생충', '동백꽃 필 무렵' 등에 연이어 출연하며 대중에게 이름을 각인시켰다.

봉준호 감독과의 첫 만남과 영화 '옥자'의 목소리 연기를 위해 직접 유기농 돼지 농장을 찾아갔던 뒷이야기도 전한다.

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50대에 전성기를 맞아 쉴 틈 없는 활동을 이어가고 있지만 이정은은 "지난해 슬럼프가 있었다"고 고백한다.

그는 당시 "인생이 뭘까, 죽음이 뭘까"라는 생각에 깊이 빠졌던 심경을 솔직하게 털어놓을 예정이다.

'동백꽃 필 무렵'과 영화 '경주기행'에서 이정은과 모녀로 호흡을 맞춘 공효진의 특별 인터뷰도 공개된다.

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공효진은 "엄마의 전성기를 제가 같이 누렸다"며 이정은을 향한 뭉클한 마음을 전한다.

30대에는 빚에 허덕이고 40대까지 단역을 전전했지만 끝내 세계가 주목하는 배우가 된 이정은의 인생 이야기는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com