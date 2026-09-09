윤여정, 첫 에미상 수상 불발…사전 시상서 린다 카델리니에 트로피

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤여정의 첫 에미상 수상이 아쉽게 불발됐다. 프라임타임 에미상 여우조연상 후보에 이름을 올렸지만 해당 부문의 트로피는 배우 린다 카델리니에게 돌아갔다.

미국 텔레비전예술과학아카데미에 따르면 제78회 에미상 리미티드·앤솔러지 시리즈 또는 영화 부문 여우조연상은 현지시간 지난 6일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 진행된 시상식에서 발표됐다.

넷플릭스 시리즈 '성난 사람들2'에서 한국인 억만장자 박 회장 역을 맡은 윤여정은 린다 카델리니, 다코타 패닝, 로리 멧캐프, 조이 선데이, 콘스턴스 지머와 함께 후보에 올랐다. 최종 수상자는 'DTF 세인트루이스'에서 캐럴 러브-스머니치 역을 연기한 린다 카델리니였다.

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일각에서는 오는 14일 에미상 본 시상식이 남아 있어 윤여정의 수상 결과가 아직 발표되지 않은 것으로 오해하기도 했다. 그러나 윤여정이 후보에 오른 여우조연상 부문은 이미 6일 시상을 마쳤다.

에미상은 올해 현지시간 5일과 6일, 14일 등 사흘에 걸쳐 진행된다. 통상 국내에서 '사전 시상식'으로 불리는 크리에이티브 아츠 에미상에서는 기술·예술 부문을 비롯한 다수의 상을 먼저 시상하고 14일 열리는 TV 생중계 본 시상식에서는 작품상과 주요 연기상 등이 발표된다.

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특히 올해는 리미티드·앤솔러지 시리즈 또는 영화 부문의 남녀조연상과 감독상·각본상 등 일부 부문이 14일 생중계 시상식에서 6일 행사로 이동했다. 윤여정의 여우조연상 역시 여기에 포함됐다.

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비록 수상으로 이어지지는 않았지만 이번 후보 지명은 윤여정 개인의 첫 에미상 연기상 노미네이트라는 점에서 의미가 깊다. 윤여정은 2021년 영화 '미나리'로 한국 배우 최초 아카데미 여우조연상을 수상한 데 이어 에미상 후보에도 오르며 세계 무대에서 다시 한번 저력을 입증했다.

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한편 제78회 프라임타임 에미상 생중계 본 시상식은 현지시간 오는 14일 피콕 극장에서 열린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com