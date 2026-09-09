'스캔들' 손예진 "이제는 욕망 표현할 수 있는 나이…사극 오랜만"

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 손예진이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 손예진이 '스캔들'에 임한 이유를 밝혔다.

손예진은 9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에서 "욕망을 표현할 수 있는 나이가 된 것 같다"라며 "오랜만의 사극이라는 점도 작품을 선택한 이유다"라고 했다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

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독보적인 세계를 구축해 온 정지우 감독의 신작으로 기대를 모으고 있다. 무엇보다 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이라는 점이 관심사다. 원작의 클래식한 스토리를 2026년의 시선에서 현대적으로 재해석한 '스캔들'은 조선의 금기에 대항하는 다양한 인물들의 욕망을 입체적으로 그려낼 예정이다.

정 감독은 "18세기에 쓰여진 프랑스 소설을 조선시대로 배경을 바꿨다. 어린 시절부터 유대감이 있던 남녀가 마음에 미련이 남아 게임을 시작한다. 그 게임에 난데 없이 말려든 새로운 사람이 생긴다. 이 세 사람이 상상 이상의 사건에 휘말린다"고 작품을 소개했다.

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손예진이 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 조씨부인 역을 통해 24년 만에 사극으로 돌아와 깊이 있는 연기력을 선보인다.

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손예진은 "감독님과 작품을 꼭 한 번 해보고 싶었다. 감독님이 '스캔들'을 리메이크한다는 얘기를 듣고, 예전에 영화 봤던 기억이 나더라. 그걸 감독님이 시리즈로 어떻게 풀까라는 호기심이 있었다"고 운을 뗐다.

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이어 "대본을 읽는데 조씨부인이 가진 매력이 크더라. 이제는 그 감정을 표현할 수 있는 나이가 된 것 같다. 인간의 욕망을 얘기하면서, 욕망이 금기시된 조선이 배경이라는 것, 또 오랜만에 사극을 한다는 점도 이 작품을 선택하게 된 이유들이다"고 설명했다.

캐릭터 조씨부인에 대해서는 "어릴 때부터 주체적인 여성이다. 글과 그림에도 재능이 컸다. 그런데 조선시대라 여성이 펼칠 기회가 없다. 그래서 사대부의 부인으로 살아가게 된다"고 말했다.

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연기하면서 신경쓴 점으로는 "조씨부인의 정숙한 표정과 말하는 대사, 그리고 진짜 속마음도 다 달라서 미묘하고 섬세하게 디자인해야 했다. 신나게 재봉틀로 박는 게 아니라, 바늘로 한땀한땀 장인정신으로 만들어야 했다. 감독님과 얘기하면서 숙제처럼 풀어나갔다"고 답했다.

넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com