'스캔들' 지창욱 "조선 최대 연애꾼, 이게 맞나…혼돈 그 자체"

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 지창욱이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 지창욱이 '스캔들' 속 캐릭터를 소개했다.

지창욱은 9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에서 "조선 최대 연애꾼인 역할인데, 저한테는 혼돈 그 자체였다"라고 했다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

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독보적인 세계를 구축해 온 정지우 감독의 신작으로 기대를 모으고 있다. 무엇보다 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이라는 점이 관심사다. 원작의 클래식한 스토리를 2026년의 시선에서 현대적으로 재해석한 '스캔들'은 조선의 금기에 대항하는 다양한 인물들의 욕망을 입체적으로 그려낼 예정이다.

지창욱은 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원 역을 맡아 다채로운 매력과 감정선을 자랑할 전망이다. "원작이 주는 미묘한 관계들이 흥미로웠다"는 지창욱은 "2026년에 재해석해서 시리즈로 만든다고 했을 때부터 흥미로웠다. 감독님과의 작업은 물론, 예진 씨와 나나 씨와의 작업도 기대됐다. 색깔이 다른 두 분과 연기를 한다는 자체가 재밌는 경험이었다"고 고개를 끄덕였다.

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조원 역할에 대해서는 "명문가 집안이지만, 조선 최대 연애꾼이라는 수식어가 붙어있다. 작품을 끝내놓고 보니, 과연 이 친구가 연애꾼이 맞았나 싶다. 저한테는 혼돈 그 자체였다"라며 조원이 조씨부인의 내기 제안을 응한 이유로 "사랑이라고 하기에는 복잡하고, 어떻게 보면 복수라고 생각하기도 한 것 같다. 굳이 그걸 드러내지는 않았다"고 짚었다.

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지창욱은 "촬영하면서 동료 배우들에게 집중하려고 했다. 조씨부인과 희연에게 더 집중하려고 했다. 중간중간 감정들을 헤맬 때는 감독님을 쳐다봤다. 그때마다 감독님이 해결해 주셨다"라며 정 감독과 동료 배우들에게 존경심을 표했다.

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넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com