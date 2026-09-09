'스캔들' 나나, 첫 사극인데 재적발표회서 말실수…"과부라서 퇴폐적"

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 나나가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 나나가 캐릭터를 소개하다 단어 실수로 웃음을 샀다.

나나는 9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에서 "과부 역할이라 퇴폐적인"이라 말을 흐리다 "폐쇄적인 삶을 살고 있다"라고 정정했다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

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독보적인 세계를 구축해 온 정지우 감독의 신작으로 기대를 모으고 있다. 무엇보다 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이라는 점이 관심사다. 원작의 클래식한 스토리를 2026년의 시선에서 현대적으로 재해석한 '스캔들'은 조선의 금기에 대항하는 다양한 인물들의 욕망을 입체적으로 그려낼 예정이다.

나나는 조씨부인과 조원의 내기에 얽혀 삶의 변화를 겪게되는 청상 희연 역할이다. 첫 사극 도전으로, 새로운 모습을 보여줄 것으로 기대된다. "정 감독의 원래 팬이다. 존경하는 감독님이 원작을 사극으로 어떻게 리메이크할까라는 생각이 들었다"는 나나는 "배우 생활을 하면서 한 번도 보여드리지 않았던, 제 안에 깊숙이 자리 잡고 있었던 성격의 인물이더라. 제 모습 그대로 대입해서 잘 표현할 수 있겠더라. 또 선배님들과 함께한다면 영광이기 때문에 기대감이 컸다"라고 밝혔다.

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정 감독은 "소위 말하는 전통적인 여인으로 벗어났으면 했다. 그래서 나나 씨가 어울린다고 생각했다. 역시나 잘 어울렸고, 감탄하면서 작업했다"고 거들었다.

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나나는 희연 역할에 대해서는 "과부라서 퇴폐적인"이라며 말을 흐리다 웃었다. 그러자 제작발표회 진행을 맡은 MC 박경림이 단어를 정정해줬고, 나나도 웃으며 다시 "폐쇄적인 삶을 살아가고 있다"라고 밝혔다. 그러면서 "조연을 만나게 되면서 삶을 주체적으로 살아가고 싶다는 욕망을 품게 된다"고 캐릭터를 소개했다.

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넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com