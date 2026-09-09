유재석, 뜻밖의 인물에 담배 배웠다 "많은 영향을 줘...지금은 노담" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 뜻밖의 인물에게 담배를 배웠다고 밝혀 웃음을 안겼다.

9일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "전성기ing 이정은. 빚더미에 이효리 연기 코칭?!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이정은은 자신의 연기 인생에 영향을 준 영화로 '영웅본색'을 꼽았다. 그는 "고등학교 3학년 때 영화 '영웅본색'에 빠졌다. 주연 배우인 주윤발에게 반해 친구는 중어중문과에 갔고 나는 그 영화를 통해서 연극영화과에 갔다"라고 밝혔다.

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이를 들은 유재석은 "윤발이 형님이 우리에게 많은 영향을 줬다"라면서 자신의 경험을 털어놨다. 그는 "이정은 씨는 주윤발 씨를 보면서 연기를 꿈꿨고, 친구분은 중국어를 배우게 되고, 나한테는 담배를 가르쳐 줬다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 유재석은 "윤발이 형을 보고 다른 걸 배워야 했는데"라면서 "지금은 끊었다"라고 덧붙였다.

한편 이정은은 무대에서 행복을 만끽하던 시기, 무대 밖에서는 빚더미에 올랐던 힘들었던 시절도 떠올렸다.

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그는 "2003년 극단을 만들었다. 두 작품을 했는데 둘 다 말아먹었다"라고 솔직하게 털어놨다. 연이어 작품이 실패하면서 빚이 약 5천만 원까지 생겼다는 것. 당시 이정은은 배우 우현, 신하균, 지진희 등에게 5천만 원을 빌렸고, 이후 아르바이트 등을 하며 빌린 돈을 갚기까지 무려 13년이 걸렸다고 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com