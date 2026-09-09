카카오게임즈, '도깨비의세계' 10월 8일 출시…'도술'로 차별화, 박지훈 신규 광고 영상도 공개

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카카오게임즈가 슈퍼캣의 신작 MMORPG '도깨비의세계'를 오는 10월 8일 정식 출시한다.

한국적 소재와 도트 그래픽을 앞세운 신작으로, 경쟁보다는 협력에 초점을 맞춘 성장 구조와 독특한 '도술' 시스템을 차별화 요소로 내세웠다.

카카오게임즈는 8일 온라인 쇼케이스를 열고 '도깨비의세계'의 주요 콘텐츠와 서비스 일정을 공개했다. 행사에는 이시우 카카오게임즈 대표를 비롯해 차명수 사업실장, 장수민 슈퍼캣 디렉터, 박성준 PD 등이 참석했다.

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이시우 대표는 환영사를 통해 한국적 세계관과 도트 그래픽을 기반으로 한 게임의 개성을 강조했다. 성장과 협력이라는 MMORPG의 기본 재미를 살리면서 이용자들이 장기간 즐길 수 있는 서비스를 만들어가겠다는 방향도 제시했다.

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이날 공개된 핵심 콘텐츠 가운데 하나는 '도술'이다. 총 12개 스타일로 구성된 도술은 단순한 능력치 상승에 그치지 않고 각각 고유한 메커니즘인 '신식 개방'과 연계된다. 이용자는 도술을 어떻게 활용하느냐에 따라 전투에서 서로 다른 방식으로 대응할 수 있다.

경쟁 일변도의 성장 구조에서 벗어난 시스템도 눈에 띈다. '도깨비의세계'는 협력을 중심에 두고 선택적으로 PvP를 즐길 수 있도록 설계했다. 이용자 성향에 따라 경쟁 콘텐츠의 참여 수준을 조절할 수 있도록 한 것이 특징이다.

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서비스 운영과 관련한 시스템도 공개했다. AI 시스템 '묘롱'을 활용한 데이터 관리 기능을 비롯해 이용자와 정기적으로 소통하는 '도깨비 총회' 등을 마련한다. 개발진은 게임 출시 전부터 서비스 정책을 구체적으로 공개하며 이용자와의 소통을 강화한다는 방침이다. 이와 함께 배우 박지훈이 출연한 신규 광고 영상 '자양강장' 편도 공개했다. 제약회사 광고를 패러디한 형식으로 게임의 특징을 전달하고 사전등록 참여를 알리는 내용이다.

카카오게임즈는 출시 전 실제 게임플레이를 공개하는 자리도 마련한다. 오는 18일 라이브 시연회를 열고 '도깨비의세계'의 게임플레이를 상세히 소개하는 한편 개발진이 실시간으로 게임을 설명할 예정이다. 실제 게임의 완성도와 운영 방향을 확인할 수 있는 첫 번째 공개 무대가 될 전망이다.

'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 활용해 개발 중인 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 2.5D 형태의 비주얼을 적용했으며, 한국 전통 정서를 도트 아트로 풀어낸 것이 특징이다. '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오와 협업해 원작 IP의 확장에도 힘을 실었다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com