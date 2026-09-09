'스캔들' 손예진 "영화는 23년 전이라, 많이 모를 듯…'같은 역할' 이미숙 선배, 보시고 연락주시길"

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 손예진이 인터뷰를 하고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 손예진이 영화 '스캔들'을 언급했다.

손예진은 9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에서 "영화 '스캔들'은 2003년 작품이라 모르시는 분들도 많을 것"이라며 "같은 역할을 한 이미숙 선배님의 팬인데, 선배님도 보시고 연락 주시면 좋겠다"라고 했다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

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독보적인 세계를 구축해 온 정지우 감독의 신작으로 기대를 모으고 있다. 무엇보다 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이라는 점이 관심사다. 원작의 클래식한 스토리를 2026년의 시선에서 현대적으로 재해석한 '스캔들'은 조선의 금기에 대항하는 다양한 인물들의 욕망을 입체적으로 그려낼 예정이다.

그런가 하면, 2003년 개봉한 영화 '스캔들-조선남녀상열지사'와의 비교도 피할 수 없는 지점이다. 당시 이미숙, 배용준, 전도연이 주연을 맡은 영화는 같은 원작을 조선시대로 옮겨 화제를 모은 바 있다.

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손예진은 "영화이기 때문에 이미지적인 잔상이 남아 있다. 저희는 에피소드별 시리즈로 풀다 보니 각자의 서사가 더 많이 나온다. 그리고 영화가 2003년 작품이기 때문에 모르는 분들도 많더라. 그래서 새롭게 봐주실 것 같다"고 말했다.

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영화에서 이미숙이 연기한 조씨부인과의 차이점에 대해서는 "내기를 시작하게 되는 디테일도 많아졌고, 서사도 많이 쌓였다. 내기를 하면서 생기는 심리전이 굉장히 묘해진다. 갈수록 '이들이 어떻게 될까?'라는 궁금증이 생길 것 같다"고 짚었다.

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평소 이미숙 팬이라고 밝혀온 손예진은 "너무 좋아하는 선배님이시다. 그때 당시 압도적인 카리스마, 몸짓, 말투는 20년이 지난 지금도 인상이 강렬하다"라면서도 "조씨부인이 내기하는 내용이 영화에서는 두 시간 안에 나온다면, 이번에는 서사가 세밀하게 드러난다. 대본이 조씨부인 이야기를 촘촘하게 그렸기 때문이다"라고 했다.

이어 "이미숙 선배님 연락처를 몰라서 따로 얘기는 듣지 못 했지만, 꼭 보셨으면 좋겠다"라며 "연락 오면 좋을 것 같다"라고 웃었다.

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지창욱 역시 "인상 깊게 본 작품이다. 어쩔 수 없이 선배님들의 연기가 떠오를 수밖에 없더라. 제가 따라한다고 될 것도 아니고, 작품 자체가 너무 다르다"고 말했다. 영화에서 배용준이 연기한 조원과의 차이점을 묻자 "패셔니스타?"라고 답해 웃음을 자아낸 그는 "시리즈다 보니 조금 더 복잡미묘한 감정을 표현했다"고 설명했다.

나나는 "부담은 당연히 있다. 그걸 원동력 삼아 스스로에게 힘을 준 것 같다"며 "영화를 좋아해 주신 팬분들도 또 다른 저희만의 신선함을 충분히 즐기실 수 있을 것 같다. 비교하면서 보셔도 좋을 것 같다. 그만큼 재미있다"고 자신했다.

정 감독은 "시작점은 원작 소설로 했다. 세 인물의 캐릭터와 관계를 다시 썼기 때문에, 매우 많은 차이를 느끼실 수 있을 것 같다. 세세한 설명은 작품을 보시면 명백하게 드러날 것 같다. 조씨부인과 희연 사이의 관계는 원작에도 있지도 않았는데, 그걸 두툼하고 생생하게 만들려고 했다"고 첨언했다.

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넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com