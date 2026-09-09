엔씨 '리니지 클래식', 신규 에피소드 '아덴' 9월 16일 공개

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엔씨의 '리니지 클래식'이 신규 에피소드 '아덴'을 오는 16일 선보인다. 새로운 지역과 신서버가 함께 추가되는 가운데 한국과 대만 이용자가 처음으로 맞붙는 미니게임도 마련된다.

엔씨는 9일부터 신규 에피소드 '아덴' 사전예약을 시작했다. 사전예약은 오는 10월 14일까지 진행된다. '아덴'은 아덴 왕국의 왕좌를 둘러싼 이야기를 중심으로 전개된다. 왕위에 오른 지 5년 만에 세상을 떠난 '듀크 데필', 왕의 조카를 자처하며 왕좌를 차지한 '켄 라우헬', 아덴에서 자취를 감춘 어린 왕자 등의 이야기가 주요 줄거리로 등장한다. 신규 지역과 몬스터 등 세부 정보는 16일 공개될 예정이다.

사전예약에 참여한 기존 서버 이용자에게는 '아덴 영광의 보물상자'가 지급된다. 캐릭터 외형을 변경할 수 있는 '레서 데몬 외형 구슬'과 '오만의 탑 이동 기억 책', 대미지 감소 효과를 제공하는 '오만의 서약' 등이 포함된다.

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'오만의 서약'을 보유하면 매일 한 차례 편지를 통해 성장 지원 보상을 받을 수 있다. 회차가 진행될수록 상위 등급의 성장 상자가 제공되며, 30회차에는 '오만의 찬란한 상자'를 통해 '52레벨 변신 주문서' 또는 '시공의 파편: 버림받은 자들의 땅' 가운데 하나를 확률에 따라 획득할 수 있다.

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신규 서버 이용자에게는 '아덴 환영의 보물상자'가 지급된다. '아덴의 서약'과 성장 지원 상자를 비롯해 외형 변경 아이템과 사전예약 전용 무기·방어구·반지 상자 등을 받을 수 있다. 사전예약과 함께 오만의 탑을 활용한 미니게임 '시즈 더 그림리퍼'도 9일부터 약 4주간 진행된다. 100층 규모의 오만의 탑을 배경으로 '데포로쥬', '켄 라우헬' 등 원작 주요 인물들이 힘을 합쳐 몬스터를 막아내는 타워 디펜스 방식이다.

미니게임에서는 한국과 대만 '리니지 클래식' 이용자 간 첫 경쟁도 펼쳐진다. 양국 이용자는 상위 100위 랭킹을 놓고 진영 쟁탈전을 벌이며, 개인 랭킹과 진영 승패에 따라 국가별 전체 버프가 제공된다. '오만의 탑 1층 이동 부적', '제니스의 반지', '용 비늘 갑옷 선택 상자', '스탯 반지 선택 상자' 등 게임 내 아이템도 보상으로 마련된다.

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엔씨는 앞서 지난 2일 '개발자의 서신'을 공개하고 향후 업데이트와 관련한 소식을 전했다. '리니지 클래식' 이용자는 공식 홈페이지를 통해 개발진의 메시지와 향후 준비 중인 콘텐츠를 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com