넥슨 '카트라이더 러쉬플러스', ALD1과 컬래버…멤버들이 직접 아이템 기획

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넥슨의 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'가 K팝 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)과 손잡는다. 그룹 멤버들이 직접 기획한 게임 아이템을 선보이는 한편, 레이싱을 소재로 한 웹 예능도 공개한다.

넥슨은 오는 22일부터 '카트라이더 러쉬플러스'에 알파드라이브원 멤버들의 무대 스타일을 반영한 카트와 코디 아이템 등을 추가한다고 9일 밝혔다. 이번 컬래버레이션은 게임 콘텐츠와 웹 예능을 함께 활용하는 방식으로 진행된다. 알파드라이브원 공식 유튜브 채널에서는 멤버들이 게임 아이템을 직접 구상하고 레이싱 대결을 펼치는 3부작 예능 콘텐츠를 선보인다.

지난 8일 공개된 1편에서는 실제 '카트라이더 러쉬플러스'를 즐기는 것으로 알려진 멤버들이 게임에 적용할 아이템 아이디어를 내는 모습이 담겼다.

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2편에서는 멤버들이 직접 디자인한 아이템이 실제 게임에 구현되는 과정이 공개되며, 3편에서는 멤버들이 직접 레이싱 대결을 펼친다. 단순히 게임에 그룹의 이름을 붙이는 방식이 아니라 멤버들의 참여를 게임 콘텐츠로 연결한 것이 특징이다.

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컬래버를 기념한 SNS 이벤트도 진행한다. 오는 21일까지 '카트라이더 러쉬플러스'와 알파드라이브원의 웹 예능 1편을 개인 SNS에 공유하고 필수 해시태그와 기대평을 남긴 이용자를 대상으로 추첨을 진행한다. 당첨자 3명에게는 알파드라이브원 멤버들의 친필 사인이 담긴 미니앨범 2집을 증정한다.

알파드라이브원은 Mnet 글로벌 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 K팝 그룹으로, 올 1월 정식 데뷔했으며 'FREAK ALARM', 'FORMULA', 'OMG!', 'BORN DIRE' 등의 곡을 발표했다. 이번 협업은 게임 이용자에게 K팝 그룹의 콘텐츠를 제공하는 데 그치지 않고, 아티스트가 직접 게임 아이템과 콘텐츠 제작에 참여하는 형태로 확장됐다는 점에서 눈길을 끈다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com