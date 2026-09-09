[SC현장]"수위? 기대해도 좋다"…손예진X지창욱X나나, 23년 만에 다시 쓴 '스캔들'(종합)

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 나나, 손예진, 지창욱이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 영화와는 다른 '스캔들'이 23년 만에 다시 조선의 금기를 흔든다. 손예진, 지창욱, 나나가 보다 촘촘해진 욕망과 관계의 심리전으로 2026년판 '위험한 관계'를 펼쳐낸다.

9일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 정지우 감독, 배우 손예진, 지창욱, 나나가 참석했다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연(나나)의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다.

Advertisement

독보적인 세계를 구축해 온 정지우 감독의 신작으로 기대를 모으고 있다. 무엇보다 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이라는 점이 관심사다. 원작의 클래식한 스토리를 2026년의 시선에서 현대적으로 재해석한 '스캔들'은 조선의 금기에 대항하는 다양한 인물들의 욕망을 입체적으로 그려낼 예정이다.

정 감독은 "18세기에 쓰여진 프랑스 소설을 조선시대로 배경을 바꿨다. 어린 시절부터 유대감이 있던 남녀가 마음에 미련이 남아 게임을 시작한다. 그 게임에 난데 없이 말려든 새로운 사람이 생긴다. 이 세 사람이 상상 이상의 사건에 휘말린다"고 작품을 소개했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 손예진이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

손예진은 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 조씨부인 역을 통해 24년 만에 사극으로 돌아와 깊이 있는 연기력을 선보인다. 손예진은 "감독님과 작품을 꼭 한 번 해보고 싶었다. 감독님이 '스캔들'을 리메이크한다는 얘기를 듣고, 예전에 영화 봤던 기억이 나더라. 그걸 감독님이 시리즈로 어떻게 풀까라는 호기심이 있었다"고 운을 뗐다.

Advertisement

이어 "대본을 읽는데 조씨부인이 가진 매력이 크더라. 이제는 그 감정을 표현할 수 있는 나이가 된 것 같다. 인간의 욕망을 얘기하면서, 욕망이 금기시된 조선이 배경이라는 것, 또 오랜만에 사극을 한다는 점도 이 작품을 선택하게 된 이유들이다"고 설명했다.

Advertisement

캐릭터 조씨부인에 대해서는 "어릴 때부터 주체적인 여성이다. 글과 그림에도 재능이 컸다. 그런데 조선시대라 여성이 펼칠 기회가 없다. 그래서 사대부의 부인으로 살아가게 된다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 지창욱이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

지창욱은 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원 역을 맡아 다채로운 매력과 감정선을 자랑할 전망이다. "원작이 주는 미묘한 관계들이 흥미로웠다"는 지창욱은 "2026년에 재해석해서 시리즈로 만든다고 했을 때부터 흥미로웠다. 감독님과의 작업은 물론, 예진 씨와 나나 씨와의 작업도 기대됐다. 색깔이 다른 두 분과 연기를 한다는 자체가 재밌는 경험이었다"고 고개를 끄덕였다.

Advertisement

조원 역할에 대해서는 "명문가 집안이지만, 조선 최대 연애꾼이라는 수식어가 붙어있다. 작품을 끝내놓고 보니, 과연 이 친구가 연애꾼이 맞았나 싶다. 저한테는 혼돈 그 자체였다"라며 조원이 조씨부인의 내기 제안을 응한 이유로 "사랑이라고 하기에는 복잡하고, 어떻게 보면 복수라고 생각하기도 한 것 같다. 굳이 그걸 드러내지는 않았다"고 짚었다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 나나가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

나나는 조씨부인과 조원의 내기에 얽혀 삶의 변화를 겪게되는 청상 희연 역할이다. 첫 사극 도전으로, 새로운 모습을 보여줄 것으로 기대된다. "정 감독님의 원래 팬이다. 존경하는 감독님이 원작을 사극으로 어떻게 리메이크할까라는 생각이 들었다"는 나나는 "배우 생활을 하면서 한 번도 보여드리지 않았던, 제 안에 깊숙이 자리 잡고 있었던 성격의 인물이더라. 제 모습 그대로 대입해서 잘 표현할 수 있겠더라. 또 선배님들과 함께한다면 영광이기 때문에 기대감이 컸다"라고 밝혔다.

정 감독은 "소위 말하는 전통적인 여인으로 벗어났으면 했다. 그래서 나나 씨가 어울린다고 생각했다. 역시나 잘 어울렸고, 감탄하면서 작업했다"고 거들었다.

Advertisement

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 정지우 감독이 인터뷰를 하고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

사극인 만큼, 한국 고유의 아름다움을 알리는 장치들도 준비됐다. 정 감독은 "한국의 아름다움을 알리기 위해 차이킴의 한복을 입었다. 글로벌 시청자에게도 한복을 자랑할 수 있는 기회가 돼 너무 기쁘다"라며 "판소리가 얼마나 아름다고 흥미로운지 소개하고 싶다. 판소리가 어떻게 작용하는지를 주의 깊게 봐주시길 권해드린다"라며 눈과 귀가 즐거운 작품임을 기대케 했다.

무엇보다 수위에 대한 궁금증도 큰 상황이다. 이에 정 감독은 "기대해 주셔도 좋을 것 같다"라고 자신 있게 답했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 나나, 손예진, 지창욱이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

그런가 하면, 2003년 개봉한 영화 '스캔들-조선남녀상열지사'와의 비교도 피할 수 없는 지점이다. 당시 이미숙, 배용준, 전도연이 주연을 맡은 영화는 같은 원작을 조선시대로 옮겨 화제를 모은 바 있다.

손예진은 "영화이기 때문에 이미지적인 잔상이 남아 있다. 저희는 에피소드별 시리즈로 풀다 보니 각자의 서사가 더 많이 나온다. 그리고 영화가 2003년 작품이기 때문에 모르는 분들도 많더라. 그래서 새롭게 봐주실 것 같다"고 말했다.

영화에서 이미숙이 연기한 조씨부인과의 차이점에 대해서는 "내기를 시작하게 되는 디테일도 많아졌고, 서사도 많이 쌓였다. 내기를 하면서 생기는 심리전이 굉장히 묘해진다. 갈수록 '이들이 어떻게 될까?'라는 궁금증이 생길 것 같다"고 짚었다.

평소 이미숙 팬이라고 밝혀온 손예진은 "너무 좋아하는 선배님이시다. 그때 당시 압도적인 카리스마, 몸짓, 말투는 20년이 지난 지금도 인상이 강렬하다"라면서도 "조씨부인이 내기하는 내용이 영화에서는 두 시간 안에 나온다면, 이번에는 서사가 세밀하게 드러난다. 대본이 조씨부인 이야기를 촘촘하게 그렸기 때문이다"라고 했다.

이어 "이미숙 선배님 연락처를 몰라서 따로 얘기는 듣지 못 했지만, 꼭 보셨으면 좋겠다"라며 "연락 오면 좋을 것 같다"라고 웃었다.

지창욱 역시 "인상 깊게 본 작품이다. 어쩔 수 없이 선배님들의 연기가 떠오를 수밖에 없더라. 제가 따라한다고 될 것도 아니고, 작품 자체가 너무 다르다"고 말했다. 영화에서 배용준이 연기한 조원과의 차이점을 묻자 "패셔니스타?"라고 답해 웃음을 자아낸 그는 "시리즈다 보니 조금 더 복잡미묘한 감정을 표현했다"고 설명했다.

나나는 "부담은 당연히 있다. 그걸 원동력 삼아 스스로에게 힘을 준 것 같다"며 "영화를 좋아해 주신 팬분들도 또 다른 저희만의 신선함을 충분히 즐기실 수 있을 것 같다. 비교하면서 보셔도 좋을 것 같다. 그만큼 재미있다"고 자신했다.

정 감독은 "시작점은 원작 소설로 했다. 세 인물의 캐릭터와 관계를 다시 썼기 때문에, 매우 많은 차이를 느끼실 수 있을 것 같다. 세세한 설명은 작품을 보시면 명백하게 드러날 것 같다. 조씨부인과 희연 사이의 관계는 원작에도 있지도 않았는데, 그걸 두툼하고 생생하게 만들려고 했다"고 첨언했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회가 9일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 나나, 정지우 감독, 손예진, 지창욱이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

끝으로 정 감독은 "이제 명절이다. 낮에는 맛있는 거 드시고, 밤에는 '스캔들' 봐주시면 재밌는 명절 될 것 같다"고 했고, 나나는 "이 작품은 굉장히 뜨겁다. 보시는 분도 뜨거운 감정을 잘 느끼면서 잘 즐겨주시길 바란다"고 했다. 손예진은 "볼거리도 많고, 귀도 즐겁다. 그 속에서 인물들의 심리를 따라가다 보면, 작품이 끝난 후 많은 생각을 하실 것 같다"라고 했고, 지창욱은 "다양한 그림, 매력, 관계가 재밌는 시리즈다. 취향대로 마음껏 보실 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '스캔들'은 오는 18일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com