제니, 아디다스와 협업했다 날벼락...글로벌 불매운동 불똥 '댓글 테러'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 아디다스와 손잡고 첫 공동 디자인 컬렉션을 선보인 가운데, 뜻밖의 논란에 휘말렸다. 아디다스의 이스라엘 현지 광고를 둘러싸고 불매 움직임이 확산되면서 제니의 SNS에도 "Free Palestine(팔레스타인에 자유를)"이라는 댓글이 잇따르고 있다. 'Free Palestine'은 팔레스타인을 억압하는 이스라엘 정책에 반대하는 구호이다.

9일 영국 패션타임스와 타임스오브이스라엘 등 외신에 따르면 최근 일부 해외 팬과 누리꾼들은 제니에게 아디다스와의 협업을 중단할 것을 요구하고 있다.

실제로 제니의 SNS에서도 이 같은 분위기를 확인할 수 있다. 제니가 아디다스와의 협업을 알린 게시물에는 "Free Palestine"이라는 댓글이 잇따라 달렸다. 일부 누리꾼들은 아디다스 불매를 촉구하거나 제니에게 브랜드와 거리를 둘 것을 요구하기도 했다.

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제니는 최근 아디다스와 첫 공동 디자인 컬렉션 'adidas Originals by JENNIE'를 선보였다. 단순히 브랜드 모델로 나선 것을 넘어 제품 디자인과 캠페인 제작 과정에도 참여한 협업으로 관심을 모았다. 제니 소속사 OA엔터테인먼트 역시 지난 7일 관련 캠페인 사진을 공개했다.

그러나 비슷한 시기 아디다스의 이스라엘 현지 광고를 둘러싼 논란이 확산되면서 제니에게까지 불똥이 튀었다.

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논란이 된 것은 아디다스가 절단 장애인 등을 위해 신발 한 짝만 구입할 수 있도록 운영하는 'Single Shoe' 서비스를 이스라엘에서 홍보한 광고다.

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해당 광고에는 장애인 선수 11명이 참여했는데, 이 가운데 이스라엘군(IDF) 복무 경력이 있는 샬레브 비톤이 포함됐다. 비톤은 지난 2021년 이스라엘군 나할여단에서 복무하던 중 가자지구에서 발사된 대전차 미사일 공격으로 왼쪽 다리를 잃은 것으로 알려졌다.

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이를 두고 친팔레스타인 활동가들을 중심으로 거센 비판이 제기됐다. 가자지구에서 전쟁으로 수많은 팔레스타인 주민이 팔다리를 잃은 상황에서 이스라엘군 출신 인물을 절단 장애인을 위한 캠페인의 얼굴로 내세운 것이 부적절하다는 지적이다.

이후 SNS를 중심으로 '#BoycottAdidas' 등 아디다스 불매 움직임이 확산됐고, 때마침 브랜드와 대규모 협업을 진행하고 있던 제니에게도 항의가 이어졌다. 제니의 아디다스 관련 게시물에 "Free Palestine"이라는 댓글이 쏟아지고 협업 중단을 요구하는 목소리가 등장한 배경이다.

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논란이 커지자 아디다스 측은 해당 광고에 대해 공식 사과했다. 아디다스는 문제가 된 프로모션이 글로벌 캠페인이 아닌 이스라엘 현지에서 진행된 것이라고 설명하면서, 현지 프로모션에 사용된 이미지가 우려와 강한 반응을 불러일으킨 사실을 인지하고 있으며 불쾌감을 줄 의도는 없었다는 취지로 사과했다.

다만 이번 논란에서 제니가 문제의 이스라엘 현지 광고에 직접 참여하거나 제작에 관여한 것은 아니다. 제니와 함께 진행한 공동 디자인 컬렉션과 논란이 된 이스라엘 현지 광고 역시 별개의 프로젝트다.

그럼에도 아디다스를 향한 불매 여론이 글로벌 스타인 제니의 SNS로까지 번지면서 그의 협업을 둘러싼 해외 팬들의 반응에도 관심이 쏠리고 있다. 현재까지 제니와 OA엔터테인먼트 측은 일부 팬들의 협업 중단 요구와 관련해 별도의 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com