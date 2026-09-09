'♥이상순 건강이상' 이효리, 남편 아프지만..요가원장 일상 '꿋꿋'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이상순이 갑작스러운 건강 이상으로 활동을 중단한 가운데, 아내 이효리는 요가원장으로서의 일상을 묵묵히 이어가고 있다.

지난 8일 이효리가 운영하는 '아난다 요가원' 공식 SNS 계정에는 수강생들이 수업을 받고 있는 모습이 공개됐다.

사진에는 요가 매트 위에서 수업에 집중하고 있는 수강생들의 모습이 담겼다. 이효리는 평소에도 요가원 공식 계정을 통해 수업 현장과 요가원 일상 등을 공개하며 수강생들과 소통해왔다.

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최근에는 요가원 개원 1주년을 맞기도 했다. 이에 이효리는 "감사합니다"라는 글과 함께 수강생들이 준비한 1주년 기념 선물을 공개하며 감사한 마음을 전했다.

이상순은 최근 라디오 생방송에 불참하면서 건강 이상설이 불거졌다. 이후 '미주신경 기능 저하'와 관련된 신경계 증상으로 의료진의 권유에 따라 안정을 취하고 있는 것으로 알려졌다. 충분한 휴식을 취한 뒤 건강한 모습으로 돌아오겠다는 뜻도 전했다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 서울 연희동에 요가원을 오픈해 직접 수업을 진행하며 방송 활동도 이어가고 있다. 이상순은 라디오 DJ로 변신해 청취자들과 만나왔다.

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jyn2011@sportschosun.com