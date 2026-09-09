서인영, '퍼스트 클래스 갑질설' 직접 입 열었다…“꼴값 떨었던 것 인정”

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 자신을 따라다닌 '퍼스트 클래스 갑질설'을 직접 소환했다.

구체적인 의혹을 인정하지는 않았지만 "옛날에 꼴값 떨었던 건 인정한다"며 과거의 태도를 돌아봤다.

9일 유튜브 채널 '스브스'에는 서인영이 출연하는 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진' 예고편이 공개됐다.

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영상에서 서인영은 과거 불거졌던 갑질 의혹을 떠올리며 "내가 갑질했다고 하더라. '퍼스트 아니면 안 탄다'고 했다더라"고 말했다.

다만 서인영은 '퍼스트 클래스가 아니면 비행기를 타지 않았다'는 구체적인 의혹을 인정한 것은 아니었다. 대신 과거 자신의 미숙하고 거만했던 태도에 대해서는 "내가 옛날에 꼴값 떨었던 것도 인정한다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "그러면서 더 잘될 수 있게 변해가는 과정이 아닌가 싶다"며 여러 논란과 개인사를 겪은 뒤 달라지기 위해 노력하고 있다는 뜻을 밝혔다.

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앞서 서인영은 "전보다는 많이 차분해진 것"이라며 자신이 '개과천선' 중이라고 주장했다. 하지만 일일 매니저로 나선 이서진과 김광규는 시작부터 서인영의 거침없는 요구와 예민한 반응에 진땀을 흘렸다.

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서인영은 쉴 새 없이 "이서진 비서님"을 부르는가 하면 "지금 세팅하세요, 비서님들"이라고 요구했다.

이에 김광규는 "개과천선했다면서 굉장히 예민하다"고 지적해 웃음을 자아냈다.

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14kg 감량 후 속옷 화보 촬영에 나선 서인영의 모습도 공개됐다. 과감한 촬영 의상을 본 이서진은 "방송에 나가도 되는 옷차림이냐"며 당황했다.

이서진은 촬영 현장에서 서인영의 시선과 목 각도 등을 꼼꼼히 살피며 피드백을 건넸다.

그러나 서인영은 "똑바로 해. 나 대폭발하기 전에"라고 외쳤고, 계속되는 수발에 지친 이서진은 결국 "나는 못 하겠다"며 두 손을 들었다.

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서인영은 2002년 그룹 쥬얼리 멤버로 데뷔해 '신상녀', '센 언니' 캐릭터로 큰 사랑을 받았다.

그러나 2017년 JTBC '님과 함께 시즌2-최고의 사랑' 해외 촬영 당시 욕설 영상이 공개되면서 제작진과의 갈등 및 갑질 의혹에 휩싸인 뒤 프로그램에서 하차했다.

최근에는 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 과거의 행동과 논란을 돌아보며 변화하려는 모습을 보여주고 있다.

서인영은 앞서 당시 욕설에 대해서는 자신의 잘못이라고 인정하면서도, 작가에게 갑질했다는 의혹은 사실이 아니라고 선을 그은 바 있다.

과거의 '센 언니' 캐릭터를 웃음으로 풀어내면서도 자신을 둘러싼 갑질 논란과 미숙했던 태도를 직접 언급한 서인영의 이야기는 오는 11일 오후 11시 10분 방송되는 '무엇이든 해줄지니-비서진'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com