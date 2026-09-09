고영욱 '법적 검토' 반발에 소재원, "끝까지 싸워 반드시 이긴다" 2차 저격 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '소원' 원작자 소재원 작가가 룰라 출신 고영욱의 법적 대응 언급에 물러서지 않겠다는 뜻을 밝히며 2차 저격에 나섰다.

소재원은 9일 자신의 SNS에 고영욱이 직접 남긴 댓글을 공개하며 "고영욱이라는 자가 제 SNS에 와서 이렇게 댓글을 남기고 갔더군요"라고 밝혔다.

공개된 내용에서 고영욱은 자신을 '악질적인 관종'이라고 표현한 소재원을 향해 같은 표현으로 맞받아치는가 하면 "당신 따위나 어디 처박혀서 알량한 글이나 쓰며 조용히 사시라"는 원색적인 비난을 남겼다.

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소재원은 "아침 일찍부터 사무실 식구가 연락해 관련 뉴스 기사를 보내주기도 했다"며 이를 접한 뒤 관계자들과 허탈하게 웃고 한숨을 내쉬었다고 전했다.

고영욱이 자신의 글에 대한 법적 검토 가능성을 언급한 데 대해서도 정면 대응을 예고했다. 소재원은 최근 승소한 사건의 판결문 일부를 함께 공개한 뒤 "저는 먼저 싸움을 걸지는 않는다. 하지만 걸어온 싸움은 끝까지 미친 듯이 싸워서 무슨 일이 있어도 반드시 이긴다"고 강조했다. 이어 상대에게 정당한 법적 책임을 묻고 그에 따른 보상을 받아낸다고 덧붙였다.

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또한 소재원은 고영욱의 반박을 접할수록 실소가 나온다고 전하며 마치 자신이 범죄를 저지르고 고영욱이 이를 훈계하는 것처럼 상황이 뒤바뀐 듯하다고 꼬집었다.

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두 사람의 설전은 소재원이 지난 7일 고영욱의 최근 SNS 활동을 공개적으로 비판하면서 시작됐다. 당시 소재원은 고영욱이 여러 연예인을 실명으로 거론하며 비판성 게시물을 연이어 올리는 것을 두고 과거 사건의 피해자와 가족들에게 또 다른 고통을 줄 수 있다고 주장했다.

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성범죄 피해 아동을 다룬 소설 '소원'을 집필하면서 피해자와 그 가족들을 만났다는 소재원은 이들이 겪는 고통을 가까이서 목격했다고 밝혔다. 그러면서 고영욱을 향해 피해자들에게 죄스럽거나 부끄럽지 않느냐고 물으며 SNS 활동을 멈추라고 촉구했다. 이에 고영욱은 9일 자신의 SNS를 통해 소재원의 글을 "근거 없는 악담"이라고 규정하며 반박했다. 그는 소재원이 사실관계를 제대로 확인하지 않았다고 주장하면서 해당 글이 법적으로 검토해볼 만한 사안이라고 밝혔다. 또 보호관찰과 위치추적 전자장치 부착, 야간 외출 제한 등 법적 의무를 모두 이행했다며 자신의 SNS 게시물은 과거 인연들에게 하지 못했던 마음속 이야기를 적은 것이라는 입장도 내놨다.

그러나 소재원이 곧바로 판결문까지 공개하며 "걸어온 싸움은 반드시 이긴다"고 맞서면서 양측의 설전은 법적 대응 가능성까지 거론되는 상황으로 번졌다.

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한편 고영욱은 미성년자들을 대상으로 성폭행 및 강제추행을 한 혐의로 기소돼 2013년 징역 2년 6개월의 실형과 신상정보 공개·고지 5년, 위치추적 전자장치 부착 3년을 선고받았다. 형기를 마친 뒤 2015년 만기 출소했으며 현재 연예계 활동은 하지 않고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com